Alcaldes de Gómez Palacio y Lerdo, preocupados por Agua Saludable

Tanto la alcaldesa Leticia Herrera Ale, de Gómez Palacio como el alcalde de Lerdo, Homero Martínez, expresaron su preocupación por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2024, a razón de una asignación insuficiente para todos los rubros contemplados en el Proyecto de Agua Saludable Para La Laguna.

El interés de los alcaldes es que todos los recursos asignados para Agua Saludable lleguen conforme a la manera en la que se proyectaron y que incluyen partidas para eficiencia en la conducción del agua, así como líneas de interconexión para los 9 municipios de La Laguna de Durango y de Coahuila.

Durante el 2021 y el 2022, el gobierno federal informó que todo el proyecto era por más de 14 mil millones de pesos. La asignación para este 2023 fue por mas de 8 mil millones de pesos pero no hay una certeza de que en 2024, cuando se supone debería estar concluido y funcionando al 100 por ciento Agua Saludable, reciba otros 5 mil millones de pesos restantes.

Cabe destacar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2024 deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) únicamente es facultad de los diputados, por lo que los senadores no participan en su ratificación.

Por el 20 de noviembre se debe publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos y a más tardar el 5 de diciembre el Presupuesto de Egresos de la Federación.

SERÍA UN FRACASO TOTAL: LETICIA HERRERA

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, dijo ayer que se entrevistaría con personal de la Conagua para que le digan si lo del recorte que se publicó en diferentes medios de comunicación es cierto o no es cierto y ver cuando el PEF ya se publique en el Diario Oficial.

"Ojalá no sea así porque entonces va a ser un fracaso total y yo ya no voy a permitir que sigan abriendo las calles de Gómez porque no tenemos el recurso para tener las líneas de conducción porque se comprometieron con nosotros a darnos", dijo la autoridad.

Comentó que lo anterior es un tema que preocupa mucho debido a la magnitud del proyecto de Agua Saludable pues además durante varios años ha sido el proyecto mas importante del norte de la República impulsado por el gobierno federal y con un beneficio directo para la población.

"Es un proyectazo pero estamos conscientes de que vienen elecciones, ojalá no sea un tema político, si no ¿cómo le vamos a decir al pueblo…? Bueno pues ya tendremos que decirles si es que sucede, ojalá que no sea cierto", dijo la alcaldesa, quien hizo un llamado a los diputados federales para que luchen por el presupuesto para Agua Saludable y que revisen bien el proyecto de la Secretaría de Hacienda.

"Yo hago desde ahorita un llamado a nuestros diputados federales a ver quién va a dar la cara y quién va a sacar la cara por Gómez Palacio. Si esto lo aprueban quiero ver a las diputadas y a los diputados federales de todos los partidos peleando este recurso para nosotros… Que saquen la casta", dijo la alcaldesa, quien comentó que ella estaba contenta porque es creyente del proyecto de Agua Saludable.

NOS LO PROMETIERON PARA 2024: HOMERO MARTÍNEZ

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, dijo que revisó rubro por rubro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y que queda claro que en aspectos importantes como las aportaciones y participaciones para las entidades y municipios no habrá crecimiento y en el tema del posible recorte para Agua Saludable, sería algo muy lamentable.

"Yo considero que para el 2024 pues obviamente sería lamentable, porque si no se complementan las obras de infraestructura para que llegue el Agua Saludable a los municipios donde realmente se tiene el problema del arsénico, que ustedes lo saben es la parte baja de La Laguna, allá en Matamoros, Madero, San Pedro y una parte de Torreón pues sería lamentable", dijo el alcalde.

Martínez Cabrera dijo que toda La Laguna ha confiado en las promesas del presidente López Obrador de que ese proyecto será concluido en su totalidad antes de que termine su gestión en beneficio de todos los ciudadanos de los 9 municipios contemplados de Durango y Coahuila.

"Porque el presidente López Obrador nos había prometido que en el 2024 nos iban a bajar el recurso a los municipios para realizar las obras complementarias que se requieren y poder eficientar el agua en la tubería", señaló.

Recordó que para este 2023 existe un recurso por mas de 8 mil millones de pesos asignados para Agua Saludable y que es importante que se gasten y que la obra principal se termine así las líneas primarias de conducción y que lleguen a los 9 municipios contemplados

"Sin embargo ya se habla de que llegarán a Torreón Gómez y Lerdo", comentó el alcalde, quien recordó que donde hay mas desabasto de agua es en las comunidades rurales alejadas de Lerdo como es en Nazareno o en Vicente Suárez, del lado de Mapimí ,y que lamentablemente no está contemplado", señaló.

Recordó que por parte de Lerdo se entregó un proyecto por 660 millones de pesos para eficiencia de agua y que no han bajado ni los primeros 30 millones de pesos iniciales prometidos: "No se ve claro", acotó.