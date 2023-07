Premios Emmy se posponen por huelgas en Hollywood

La 75a entrega de los premios Emmy es la más reciente producción que se ha visto afectada por las huelgas de Hollywood y no se realizará en su fecha prevista para septiembre.

Una persona familiarizada con los planes de aplazar la ceremonia, que no estaba autorizada para hablar públicamente en espera de un anuncio oficial, confirmó el cambio de planes el viernes. No hubo información disponible de inmediato sobre una nueva fecha.

Los Premios Emmy estaban programados para ser transmitidos por Fox el 18 de septiembre. Las reglas establecidas por el Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés), señalan que los actores no pueden hacer campaña para los premios Emmy ni asistir a galas de premiación mientras están en huelga.

A los guionistas tampoco se les permite trabajar en premiaciones hasta que finalice la huelga.

HBO es el principal nominado a los Premios Emmy. El canal compite por 74 premios gracias a tres de sus mejores programas: Succession, The White Lotus y The Last of Us.

Ted Lasso tiene la mayor cantidad de nominaciones en la categoría de comedia con 21, incluyendo mejor serie de comedia y mejor actor para Jason Sudeikis.

Aproximadamente 65,000 actores del SAG-AFTRA y 11,500 miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos están en huelga, piden mejores salarios, acuerdos para el pago de sus regalías y protección ante el uso de inteligencia artificial.