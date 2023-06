Preguntaban morenistas si 'se iban a mover'

n Morena, por cada distrito electoral del país existe un coordinador y también hay un coordinador estatal (un secretario de organización) por cada una de las entidades federativas. Es decir, existe un coordinador distrital para Gómez Palacio (que abarca 10 municipios) y debe haber otro para Lerdo (del distrito 03 que abarca 18 municipios).

En el caso de Durango, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena es Andrés Barba Martínez, a quien rinden cuentas los coordinadores distritales de la entidad.

Son 15 COT los que trabajan en cada distrito mediante la conformación de la estructura del partido, comités vecinales y liderazgos.

"Nosotros tenemos el compromiso de mover gente porque ya tenemos seguros esos comités que estamos visitando y que estamos atendiendo y que son gente comprometida", aseguró Israel de Lara, coordinador de los COT para el Distrito 02, quien dijo que trabajan todo el año y no solo en elecciones.

Los morenistas COT de La Laguna de Durango preguntaron aún el sábado si iban a participar en la elección de Coahuila.

"Me estaban diciendo precisamente ayer, que si nos vamos a mover y les dije que no. Si a nosotros nos hubieran dado alguna instrucción lo hubiéramos hecho y nos hubiéramos preparado con tiempo. Yo supongo que tienen la estructura allá completa y no nos necesitan pues está por de terminarse el imperio de los PRIAN", acotó De Lara.

En el caso de Lerdo los morenistas locales confirmaron que tampoco a ellos se les movilizó y que solo tenían conocimiento de que el comité estatal habría mandado a 5 personas (brigadistas) a Coahuila para apoyar específicamente la candidatura de Pily, la esposa del expriísta y hoy morenista, Shamir Fernández.

PRI AVISÓ QUE MANDARÍA 'CABALLERÍA'

El dirigente estatal del PRI en Durango, Arturo Yáñez Cuéllar, ya había dicho que "en reciprocidad al priísmo coahuilense devolverle el apoyo que ellos nos brindaron sobre todo en Gómez Palacio", apoyarían al Comité Directivo Estatal de Coahuila, principalmente a Matamoros y San Pedro.

Dijo que participarán más de 100 priístas de Durango entre activistas y ocho dirigentes a cargo de este contingente "vamos a estar tocando las puertas de los coahuilenses para que no vaya a perder el rumbo Coahuila", fue lo que dijo Yáñez con varias semanas de antelación.