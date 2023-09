'Prácticamente nada, aumento para Durango'

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año 2024 plantea un incremento inferior a los dos mil millones de pesos para Durango que porcentualmente es menor a la inflación que se prevé, por lo que es necesario insistir en un aumento.

"Vemos cómo ha aumentado un .8 por ciento, la verdad es que traemos 37 mil 160 millones de pesos para Durango, a diferencia del año pasado que traíamos 38 mil 800, entonces la diferencia es nada, literalmente, cuando estamos hablando de una inflación que se prevé del cuatro por ciento según la iniciativa que manda el Gobierno Federal", informó el diputado federal Juan Carlos Maturino Manzanera.

En tal sentido, estimó que la inflación será superior al cuatro por ciento en 2024 por lo que Durango tendrá que pugnar por un mayor monto.

"Me queda muy claro la relación que tiene el Gobernador con el Gobierno Federal y lo he manifestado no nada más en una ocasión. Aquí hay una realidad, el gasto centralizado es el que tienen las dependencias para poder ejecutar acciones y obras dentro de los estados", refirió.

Por lo que dijo que la capacidad de gestión que pudiera tener el gobernador y sus funcionarios el año que entra va a ser primordial.

Y expuso que hay una disminución de ocho mil millones de pesos para las dependencias del Gobierno Federal, "ese es un gasto que tienen ellos donde de entrada van poco más de cinco mil millones de pesos para Agua Saludable para La Laguna", agregó.

Por lo que insistió que la proyección planteada para Durango es insuficiente. "Hoy Durango, literal, en los documentos, tiene 37 mil 160 millones de pesos que tendrá que meterse y tratar de hacer maravillas para que en el 2024 realmente pueda haber condiciones de éxito tanto en el tema administrativo como en el tema de infraestructura y obra del Gobierno del Estado", estableció.

De ahí que consideró que nuevamente fue "arrinconada" la entidad. "Nos vuelven a arrinconar, me hubiera gustado ver que el Gobierno Federal le hubiera apostado más al estado de Durango", indicó.

Dijo que se insistirá con el Gobierno Federal para que pueda asignar más recurso para Durango aunque reconoció que en el Grupo Parlamentario del PAN consideran que no hay condiciones para que se le mueva "un solo punto y una sola coma" al presupuesto, "pero no hay peor lucha que la que no se hace", agregó.

Asimismo, destacó que la gestión del Gobernador será también muy importante para una posible ampliación del presupuesto para Durango.

La Cámara de Diputados debe aprobar el paquete económico antes del 15 de noviembre.