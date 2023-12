¿Posadas o borracheras? 'Moderación, no echen a perder la Navidad', piden sacerdotes

"La gente tiene derecho a festejar, el problema se presenta cuando la persona pretende llenar esos vacíos existenciales con alcohol, entonces sucede que, en vez de llevar paz y alegría al hogar, lleva problemas… y hasta desgracias".

El sacerdote Jesuita, Eduardo Anaya San Román, vicario en la iglesia San Judas Tadeo, reconoce que el pueblo mexicano es fiestero y desde el punto de vista bíblico, el vino representa la alegría, incluso Jesús convirtió el agua en vino para que continuará la fiesta en las Bocas de Caná, recuerda.

Sin embargo, la madurez personal consiste en saber cuánto puedo beber y en qué momento detenerse; entonces el problema es el abuso en el consumo de alcohol y debe surgir la palabra moderación, sinónimo de templanza, considera el Jesuita.

"Si nos vamos a reunir en familia, pues que sea un momento agradable, de convivencia profunda, por el nacimiento de Jesús y que no se pierda ese sentido con una borrachera que al día siguiente no sabes qué pasó."

Lo citado, añade el Padre Lalo, "como se le conoce en San Judas, me hace recordar tristemente lo que sucede cada vez que pierde El Santos y crece la violencia doméstica, la persona pierde el control de sus emociones, agrede violenta y hace daño a su propia familia."

"En ocasiones, sucede lo mismo en esta temporada, es totalmente contrario al espíritu navideño que debe ser de paz, encuentro, concordia, de alegría y no de violencia y golpes, que es lo que lamentablemente pasa bajo el influjo del alcohol.

Está estudiado que cuando alguien no se ha trabajado afectivamente en su bien, brotan cuestiones del inconsciente, como que tienes dos sentidos en lugar de cinco y empiezas a hacer tarugadas, a algunos les da "pabajo" y se ponen depresivos, se aislan y empiezan a llorar, están los eufóricos que piden que siga la fiesta aunque cobre doble el mariachi, los violentos que quieren pelear, los que reprochan ya tomados, y al final todo eso daña el tejido familiar, no está mal tomar lo que está mal es abusar y en estas fechas, echar a perder La Navidad."

Por otro lado, exhortó a quienes asisten a las posadas, a usar el taxi, Uber o cualquier medio de transportación seguro, hoy que hay aplicaciones para hacerlo y no poner en riesgo la vida, concluye.

Por su parte y desde una pequeña oficina ubicada en el lado trasero de la iglesia El Sagrado Corazón de Jesús en Torreón, --porque también hay en Francisco I. Madero--, aclara, el sacerdote Ignacio Mendoza Wong-Sánchez, hace un llamado a la sociedad a festejar sin excesos que pueden convertir esta temporada de paz y alegría, en una tragedia.

Aunque en esta temporada, la nostalgia es mayor, la mayoría de las personas busca cualquier día de asueto para hacer fiesta y tomar, Independencia, Revolución, Día del Padre o La Madre y no se diga en los aniversarios de los ejidos y tienen derecho de hacerlo; sin embargo, la situación se torna delicada cuando recurren al alcohol y lo consumen en forma desmedida.

Muchas personas tienen vacíos existenciales que pueden ser materiales -falta de dinero para el sustento de su familia--, o bien afectivos -la persona crece sin amor, sin confianza, no se sintieron queridos, con una autoestima bajísima, dañada--, entonces fácilmente pueden recurrir al uso de ciertos elementos que se ofrecen en la vida para llenar sus vacíos y no es raro que la persona con esta situación caiga en el mundo de las adicciones.

El párroco del Sagrado Corazón de Jesús sostiene que, aunque es temporada navideña, no es una cuestión religiosa, sino de educación integral de la persona, porque hay gente que cada sábado se pone su buena emborrachada cuando recibe su salario, a pesar de las carencias y necesidades prioritarias del hogar.

Por otra parte, se refirió a la gente que tiene muchos conocimientos y fue brillante en la universidad, pero no ha podido constituirse como ser humano capaz de tomar decisiones propias y sostenerlas, sobre todo en esos momentos de fiestas.

El elemento fundamental para la construcción de una sociedad adulta justa, sana e igualitaria es la educación, no la instrucción de libros, lo que educa es la familia, en valores, porque en la familia se aprende a respetar y el que no aprendió a respetar en familia, pues no lo hará en ninguna parte, nunca dirá "yo ya me siento mareado, hasta aquí".