PORTER invita a su 'MUNDO EXTRAÑO'

En el 2004 Guadalajara, Jalisco le regaló a México una de las bandas más reconocidas de rock hispano.

Los tapatíos David Velasco, vocalista; Fernando de la Huerta, guitarrista, Víctor Valverde, guitarra y teclados; y Diego Rangel en el bajo, programación y sintetizadores, forman la alineación actual de Porter.

"La historia de Porter ha sido muy mágica, muy controversial. También muy bonita, hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo de la gente, de los medios, de ir a tocar a muchos lugares, muchos festivales" compartió David Velasco, vocalista de la banda, quien desde su tierra Guadalajara, platicó en exclusiva a través de una videollamada con este diario.

Declaró que se han mantenido trabajando, y a pesar de que "no siempre todo va viento en popa" se encuentran muy agradecidos después de generar cinco discos y continuar haciendo lo que les gusta.

Tras lograr posicionarse en la industria musical en los 2000's como un talento emergente, luego una separación y un regreso triunfal, la agrupación tapatía continúa generando nuevos proyectos en la actualidad.

'COQUETEAN' CON TODOS LOS GÉNEROS

Algunos críticos de música los describen como "una banda de culto", cuestionado sobre su propia definición, David dijo que "es muy difícil luego uno mismo meterse a un cajón. Somos un grupo de personas que nos gusta la música alternativa, nos gusta la música rara, entonces de los gustos de todos como que surge este estilo que tenemos que va desde lo psicodélico hasta lo experimental, hasta el pop. Nos gusta mucho coquetear con todos los géneros".

Su versatilidad para incursionar en varios géneros les ha permitido colaborar con reconocidas cantantes, como la mexicana Ximena Sariñana, con la cual interpretaron el tema Mamita Santa en el Auditorio Nacional el año pasado y sus fans les pidieron la canción en versión estudio: "esa colaboración fue como responsabilidad o culpa de la gente por así decirlo".

Cachito de galaxia, explicada por ellos mismos en los comentarios del videoclip de YouTube como "una carta en el espacio que describe a la humanidad". La melodía va acompañada de la voz de la cantante española Ana Torroja, simbolizando un sueño hecho realidad de acuerdo a Velasco: "desde chiquitos la veíamos cantar y es uno de nuestros referentes, influencias, inspiración".

Después, realizaron una colaboración con la cantante mexicana Samantha Barrón, "Sam es una gran amiga de nosotros y de repente vivimos en dos mundos distintos ¿no? Ella vive en un mundo mucho más pegado al género urbano" así que buscaron la manera de hacer sinergia con ella, respetando la línea de ambos mundos, y así nació México Máxico, "una canción fuerte, con un tema real y delicado".

Engloba a sus colaboraciones como "cada una ha sido diferente pero muy especial".

Ante el cuestionamiento sobre futuros proyectos junto a otros artistas, declaró que no hay nada en puerta. "Algo así aterrizado no tenemos, pero nos encantaría hacer algo, a mí en lo personal me gustaría mucho hacer algo con Carla Morrison, Natalia Lafourcade, con Denise de Hello Seahorse!".

MOCTEZUMA, EL DISCO MÁS QUERIDO

En las redes sociales de los chicos, los comentarios abundan sobre Moctezuma, un álbum que vio la luz en 2014, y que a través de los versos de los temas te teletransporta al México prehispánico, es una invitación a la cultura mexicana desde la conquista. Lo catalogan como uno de los mejores, David confirmó esta preferencia de sus fans, diciendo que es el disco más querido.

"Fue un proceso muy bonito", que empezó a tomar forma cuando un día alguien estaba tocando un sintetizador y otra persona dijo "suena a la venganza de Moctezuma", el nombre del último emperador mexica resonó en las mentes de los chicos, así que decidieron que así nombrarían su nuevo material: "Moctezuma está padrísimo, que así se llame el disco".

Pero después de dos o tres semanas, Bacter (Diego Rangel) le comentó a David que no podían hacer un disco con ese nombre sin hablar de México. Así que terminaron inspirándose en unos libros que le obsequiaron a Bacter de Romero Vargas Iturbide, que narran una historia alternativa de la conquista.

Declaró que Murciélago, un tema de Moctezuma, logró sacarle las lágrimas a su hermana y a una amiga; su hermana le dijo "nunca había tenido como el medio o una canción que me ayudara a llorar ese dolor, ese trauma que traemos todos los mexicanos de ese choque tan fuerte que hubo de la conquista".

Referente a si el disco podría representar un medio para informar o educar sobre la historia, respondió que "más allá de Moctezuma, hablar de la historia de México, sigue hablando de nosotros como humanos, de cómo nos sentimos; pero por ahí sí ha despertado mucho la curiosidad de muchos de ir a ver qué onda con la mexicanidad, porque hay un movimiento grandísimo que está despertando, de medicina, de terapias, hay un gran movimiento y un gran tesoro en toda nuestra cultura", así que explicó que la gente podría percibirlo a través del disco, pero en sí "el disco no es informativo ni histórico, ni nada así".

CONQUISTAN VARIAS NACIONES

Sobre qué opinan sus fans extranjeros al tener un acercamiento con nuestro país a través de sus canciones, compartió que el año pasado en un concierto de Austin, Texas, había una pareja de asiáticos, que no sabían hablar español, no cantaban las canciones, pero emulaban sonidos, "veías como las consonantes y las vocales de alguna manera iban siguiendo las letras".

"Es muy bonito ver cómo a través de la música puedes conectar de maneras muy diferentes con gente que no habla ni tu idioma."

Después de varios años sobre los escenarios, indudablemente tienen miles de conciertos que les dejaron algo muy importante, si pudiera elegir entre los más emblemáticos David enumeró al de Austin, el cual fue un "concierto chiquito" con 300 personas aproximadamente, pero ver a la pareja asiática, mencionada anteriormente, entre el público lo hizo sentir muy bien. Asimismo, su concierto en el Auditorio Nacional, y no descarta que próximamente en el Palacio de los Deportes generen otra experiencia inolvidable, llamado "el gran ritual".

"El 23 de septiembre vamos a tener uno de los conciertos más importantes de nuestra carrera en el Palacio de los Deportes, entonces pues muy agradecidos y con ganas de llenar el Palacio".

Para este show consideran tocar rolas de todos los álbumes, alrededor de 27 o 30.

CACTUS FESTIVAL

Para todos aquellos coahuilenses que deseen verlos pronto, el 30 de septiembre se estarán presentando en el Cactus Festival de Saltillo, motivo por el cual David dijo sentirse muy feliz, y con ganas de retribuirle a su público el apoyo.

"Muy contentos de volver allá, siempre nos emociona mucho ir y tocar. Siempre es el mismo deseo de dejarlo todo en el show". Y no descartan cantar junto a Ximena Sariñana, ya que ella también formará parte del festival.

En cuanto a Torreón podrían venir el año que viene. Aprovechó para compartir su deseo de visitar Cuatrociénegas, uno de los pueblos mágicos del estado.

Este próximo 21 de julio sale su canción titulada Mundo Extraño, compuesta en Manzanillo y producida por Dan Solo. Es una melodía característica de su sonido, y según información del sencillo "promete llevarnos a un mundo lleno de experiencias únicas y sorprendentes". El sonido fue mezclado por Héctor Castillo, ingeniero de mezcla y co-productor de Moctezuma. En exclusiva, David nos cantó a capela la introducción de esta canción

Al finalizar la entrevista, reiteró su agradecimiento. Por si fuera poco, en agosto estarán lanzando nuevo material.