Por túneles inundados del tren, británicos ven 'arruinadas sus vacaciones'

Los británicos se enfrentan al caos en los viajes por Año Nuevo, porque decenas de miles de pasajeros vieron cancelados sus trenes la mañana del sábado, poniendo en peligro sus planes.

Eurostar ha cancelado un total de 29 servicios entre Londres y Europa después de que los túneles de Ebbsfleet International en Kent se llenaran de agua, arruinando los servicios de alta velocidad.

Eurostar ha cancelado todos los trenes de hoy (este sábado) hacia y desde París, Ámsterdam y Bruselas. En la misma línea, Southeastern Railway ha dicho que no habrá servicios entre Ebbsfleet International, en Kent, y London St. Pancras International hasta mañana también, reportaron medios británicos.

Las imágenes compartidas por Southeastern Railway muestran graves inundaciones dentro del túnel ferroviario de Ebbsfleet, con el agua sumergiendo la vía por completo.

Un usuario posteó en X a Eurostar: "¡Gracias por arruinar las vacaciones (...)!".

El periodista de viajes Simon Calder dijo que había hablado con familias "llorando porque su viaje a Disney había sido cancelado" días antes de Año Nuevo, y otros buscaban desesperadamente vuelos y ferries para volver a encarrilar sus planes.

La compañía ferroviaria advirtió: "No operaremos servicios de alta velocidad durante todo el día de hoy, sábado 30 de diciembre, debido a las inundaciones en los túneles de Ebbsfleet. No circularán trenes entre Ashford y St. Pancras, ni entre Gravesend y St. Pancras. Por favor. utilizar rutas alternativas".

Calculan 16 mil personas afectadas por inundación de túneles en Londres

El problema está en la línea que va desde St. Pancras International hasta Ebbsfleet en Kent, y más allá hasta Ashford, es la única línea ferroviaria de alta velocidad de la zona. Para evitar el río Támesis, pasa por un túnel debajo, pero ayer por la tarde se inundó y aún no se ha limpiado, indicaron medios como Sky News y The Mirror.

Simon Calder, editor de viajes de The Independent, dijo que St. Pancras estaba hoy (este sábado) "en un caos" en medio de las cancelaciones. Y añadió: "Como resultado, hemos visto al menos 20 trenes Eurostar cancelados hacia y desde París, Ámsterdam y Bruselas. Eso significa, desafortunadamente, que alrededor de 16 mil personas han sido informadas de que no irán a ninguna parte, y no lo harán".

