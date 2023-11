Por supuesto hostigamiento laboral, Sindicato saca a director de Centro de Salud 'La Viña'

Surge conflicto en el Centro de Salud “Roberto García Sosa” mejor conocido como “La Viña” de Lerdo por supuesto hostigamiento laboral, principalmente a personal de Enfermería por parte del director Juan Núñez. Por ello y debido a que no ha habido respuesta por parte de las autoridades estatales, la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en La Laguna de Durango, le pidió este lunes que se retirara del edificio.

“Mis compañeras, principalmente personal de Enfermería, han recibido hostigamiento de parte de él, una actitud muy negativa, tanto que ha minimizado mucho al personal y eso no se vale, no voy a permitir que ninguna autoridad le falte al respeto a mis compañeras, ni mucho menos que demerite el trabajo que han hecho”, señaló la secretaria general, Rafaela Zapata Morales.

Dijo que hay mucha precariedad en las unidades de salud pues como no hay suficientes recursos “tampoco pueden exigir productividad ni trabajo si no les dan con qué trabajar”.

Aseguró que el personal de Enfermería, de su bolsa, compra insumos para poder brindar una atención de calidad a los usuarios. “Ellas mismas pagan para que les hagan aseo en las unidades, compran los tóners, pagan el internet, eso no se vale, y una autoridad exigente que tienen, que las está hostigando, exigiendo algo y no les dan con qué trabajar. Mis compañeras no son de ahorita, son de más de 20 años de antigüedad, nunca habíamos tenido un problema así con una autoridad”, declaró. Indicó que el director supuestamente las ha calificado como personal flojo además de que las contradice y les quita autoridad y se la da a trabajadores de contrato.

Comentó que temporalmente estará separado del cargo y que serán las autoridades quienes determinen su situación. Lo que sí aclaró es que el Sindicato no le permitirá el ingreso al Centro de Salud pues ya han girado oficios de inconformidad a la autoridad además de que están los testimonios de las y los trabajadores.

Por su parte, la coordinadora de las Jurisdicciones Sanitarias en Durango, Edith Bernarda Orozco Machado dijo que es una problemática que “ni se venía venir” y que se debe escuchar a ambas partes para poder tomar decisiones en beneficio de los usuarios. Por este motivo, la Contraloría Interna abrió una investigación. “Obvio que si es realidad el mal trabajo que en determinado momento está haciendo el director de área, pues se tomarán las medidas pertinentes pero si es algo contrario pues se tiene que apoyar, como debemos de apoyar a todos los demás trabajadores. Se tiene que verificar que realmente es acoso laboral, porque a lo mejor, ¿qué es acoso laboral?, ¿ponernos a trabajar?, o ¿qué es un acoso laboral?, ¿hostigarnos para que no trabajemos?, de todo eso se tiene que hacer una investigación y tomar la mejor decisión”, agregó.

La funcionaria expuso que Juan Núñez no está destituido de su cargo pues eso lo determinará la Secretaría de Salud del estado, de acuerdo a los resultados de la investigación. Al cuestionarla sobre que el Sindicato dice que no lo dejará entrar al edificio, Orozco Machado contestó que “en determinado momento también incurrimos en contra de la ley y ahí se valorarán las acciones pertinentes, que no soy yo el ente indicado ni tampoco la secretaria, ya va a otro nivel que es Jurídico, él tiene su nombramiento”.