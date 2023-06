Por 'quitarle la comida a su hija', hombre mata a perro en Oaxaca

La tarde del sábado, un perro callejero fue dado muerte en el municipio de Santiago Apóstol, ubicado en los Valles Centrales de Oaxaca. Por este hecho, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación.

El hecho fue denunciado a través de redes sociales donde un usuario compartió una imagen de un hombre capturando a un perro con un lazo.

Al ser cuestionado, el hombre señaló que lo iba a matar porque el animal le quitó la comida a su hija.

"Lo estoy esperando y no regresa, los perros callejeros no tienen la culpa de no tener comida ni techo y no sé qué debo hacer", menciona la usuaria.

Horas después, se informó que la misma persona que denunció el maltrato localizó al perrito muerto y tirado en lo que parece ser un montón de basura.

"Como buen juez en lugar de buscarle hogar, lo mataron, pero que feroz animal", denunció.

Indagan el delito de crueldad animal

Tras hacerse viral el caso, la Fiscalía General del Estado informó que inició, a través de la recién creada Unidad Operativa Especializada contra la Crueldad Animal, una investigación por el delito de crueldad animal cometida contra un perro.

A través de un comunicado, la institución señaló que el animal "en un primer momento fue lesionado y posteriormente privado de la vida".

La dependencia señaló que un equipo multidisciplinario, que incluye un perito veterinario, lleva a cabo las diligencias correspondientes para obtener indicios que permitan esclarecer los hechos.

Informó que tan solo en 2022, inició 106 carpetas de investigación relacionadas con crueldad animal, mientras que, hasta abril de este año se habían aperturado 20 carpetas.

Por último, refrendó su compromiso por procurar justicia y establecer sólidas líneas en casos de delitos contra animales.