¿Por qué se registró un microsismo en un concierto de Taylor Swift?

La cantante Taylor Swift se presentó en Seattle, Estados Unidos, para brindar su show ante miles de fanáticos; sin embargo, un hecho dejó sorprendidos a varias personas fue que se presentó un microsismo de magnitud 2.3 debido al concierto.

Por medio de Facebook, la sismóloga Jackie Caplan-Auerbach dio a conocer el registro, donde compartió el análisis de las ondas sísmicas registradas en una estación cercana al Lumen Field durante los conciertos de Taylor en Seattle.

"Las cifras de abajo muestran dos sismogramas registrados en el sismómetro más cercano Lumen Field (donde los conciertos de Taylor Swift se llevaron a cabo en Seattle). Una cifra muestra 10 horas de datos, la otra muestra 15 minutos. El rojo fue registrado el 22 de julio, y el azul fue registrado el 23 de julio. Las líneas de puntos negros son estimaciones (basadas en publicaciones de Twitter - todavía estamos reduciendo los tiempos) en cuando las dos bandas de apertura y la propia Taylor salieron al escenario. Donde los meneos son más grandes, el suelo está temblando más", explicó la socióloga con imágenes de los registros.

"En estas cifras he superpuesto los sismogramas unos sobre otros para que puedan ver lo increíblemente similares que son (concuerdan más o menos con meneo por meneo). Esto es consistente con una lista de canciones que se repite durante las dos noches. Hay lugares donde las olas no coinciden del todo porque los cantantes pasaban más o menos tiempo entre canciones, charlando con la multitud, etc. Pero el suelo temblando durante las propias canciones, si eso es lo que los fuertes pulsos de energía son, es increíblemente similar", puntualizó.

¿Por qué se registró un microsismo en el concierto de Taylor Swift?

De acuerdo con Auerbach, la música, los altavoces y el ritmo en el show de Taylor generan una gran cantidad de energía que puede hundirse en el suelo y provocar sacudidas, lo que podría haber causado el microsismo en la zona.

¿Qué es un microsismo?

El Instituto de Geofísica de la UNAM y el Servicio Sismológico Nacional señalan que los microsismos son movimientos que se producen en suelos caracterizados por pequeñas rupturas de la tierra, cercanas a su superficie.

Hay teorías que indican que los microsismos podrían ser una repercusión de grandes sismos generados en las costas.

El departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM también ha explicado que un microsismo puede provocarse por otras circunstancias, como por ejemplo explosiones cercanas, hundimientos y movimientos de tierra como consecuencia de lluvias intensas.