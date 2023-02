¿Por qué es mejor una mac que una PC en 2023?

Hace pocos años, armar una PC para juegos o diseño era la forma más económica de hacernos de un equipo potente de cómputo para las tareas necesarias del día a día. Los argumentos para comprar una mac eran más orientadas al diseño gráfico e impresión. Es cierto que competir con la fidelidad de los colores que se muestran en mac es complicado, hay por supuesto mejores monitores pero que así cuestan, además de ser necesario estar calibrando, sobre todo si se utilizan para generar trabajos de impresión de alta calidad.

Con el tiempo, armar una PC puede tener sus ventajas aún, sobre todo por la capacidad de expandirla, aunque en un equipo ya completo la diferencia de precio entre esa y una comprada con grandes distribuidores como HP, Dell, etc. y con una mac, se ha acortado. Hoy en día una Mac Mini con procesador M2 cuesta 14,499 pesos, una PC con similares características cuesta unos 17,000 pesos mexicanos, a ambas habría que añadir un monitor, teclado y mouse.

Comentario aparte, los procesadores M1 a los que he tenido acceso en los últimos meses son suficientes para trabajar con diseño y edición de video. Por supuesto para quienes requieren mayor poder de cómputo hay versiones más robustas con más memoria y procesador. Pero para el uso normal, una modesta configuración con 8GB de RAM debería bastar, ya que los discos de ahora son mucho más rápidos y es donde se hacían cuellos de botella.¿Pero qué tiene la mac que no tiene la PC?

El procesador M1 y M2 son super veloces, son más rápidos que los normales de intel (i5, i7), se requiere menos memoria, con la que viene de base funciona. Tienen mejor procesador gráfico integrado, en PC por lo general hay que comprarle una tarjeta dedicada adicional que no son baratas, para que funcionen programas de edición de fotografía / video. Además, de entrada, las mac vienen con edición básica de video (iMovie), de audio (Garageband) de oficina (Pages, Keynote, Numbers) y por supuesto la sincronización con todos los dispositivos de la marca.

En PC con Windows viene con… el block de notas y poco más, no vienen programas de oficina. Por último, está el factor de gusto, en una editorial de Computer world afirmó respecto a un estudio sobre equipos utilizadas en el sector empresarial "Dos tercios de los empleados usarían una Mac en el trabajo si tuvieran la opción, y las empresas que no ofrecen opciones de hardware a sus empleados están cometiendo un error".

Esto después de que el gigante tecnológico CISCO decidiera renovar equipos con mac, donde tienen ahora casi 50 % y 50 %. "La experiencia del empleado es tu negocio, la satisfacción de los empleados se beneficia de la elección y el deseo de utilizar las mismas excelentes tecnologías en el trabajo que están disponibles en el hogar", afirman.

Personalmente llevo unos años utilizando ambos equipos por igual, pero he descubierto que me siento más cómodo con una mac. Ni siquiera las tienes que apagar, copiar archivos entre un teléfono y la computadora es tan sencillo y rápido, sin cables, sin configuraciones. Son cosas tan simples que hacen que la experiencia del uso día a día sea lo que marca la diferencia y si comparamos los precios, ya no se diferencian. No en las gamas básicas, suficientes para trabajo de oficina y escolar.

¿Para quién no es una mac? Para quienes juegan en PC, para quienes hacen uso intensivo de programas como CAD. No es un mercado que aparentemente le importe a Mac y, además, el mercado se ha movido entre las consolas y dispositivos móviles

ADOBE PODCAST

En los últimos días me he maravillado con una aplicación de Adobe que mejora sustancialmente el audio, probando a grabar sin micrófono externo ya sea con el teléfono o con los integrados en una cámara, deja resultados dignos de un estudio de grabación adaptado para crear podcasts. Es una aplicación por ahora gratuita y que en los videos que he publicado se nota muchísimo la diferencia a comparación de lo que hacía anteriormente, con un micrófono externo y edición básica de audio.

Por supuesto que no supera lo que podría hacer un buen ingeniero de audio, pero para quien quiere publicar videos y audios y se escuchen de mejor manera, más profesional, esta herramienta basta. Sólo hay que enviar un archivo mp3 o wav de preferencia, y listo.

https://podcast.adobe.com/enhance

Twitter @toro