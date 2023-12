Por Navidad, paisanos llegan a la capital

Con la intención de celebrar las fiestas de la temporada en familia, miles de paisanos llegaron a los distintos municipios de la entidad, por lo que se prevé un aumento en las cifras, al cierre del operativo que se implementó.

"Creemos que va a haber un aumento respecto a la afluencia del año pasado porque las intenciones se han visto un poquito más francas al comienzo del programa", indicó el titular de la Dirección de Atención y Protección al Migrante en Durango, Job López Góngora.

Dijo que ya se empieza a ver el desplazamiento de los connacionales, mayormente en el municipio de Durango.

"Durango capital es uno de los principales municipios receptores de connacionales pero tenemos también de la zona de la sierra: Santiago Papasquiero, de Tepehuanes, Canatlán, Nuevo Ideal", expresó.

Asimismo, llega una importante cantidad de connacionales a municipios como Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Rodeo, San Juan del Río y Pánuco.

Pero en general los 39 municipios tienen paisanos radicando en Estados Unidos, por lo que en esta temporada hacen presencia en sus comunidades de origen.

Expuso que aún no hay cifras oficiales ya que, aunque se hace una proyección al inicio de la temporada vacacional, es hasta el final cuando se sabe cuántos llegaron. No obstante, recordó que el año pasado llegaron a Durango alrededor de un millón de personas, aunque aclaró que Durango muchas veces es de tránsito, es decir, no todos se quedan en la entidad, sino que pasan por aquí para llegar a otras entidades. "Es mucha gente la que se desplaza", agregó. Además, refirió que en otros estados se da acompañamiento a los paisanos a través de caravanas, con la coordinación de las oficinas de atención al Migrante.

En tal sentido, expuso que hasta el momento no se han registrado incidentes de consideración, por lo que ha sido un desplazamiento tranquilo y se espera que así continúe.