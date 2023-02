Por meningitis, dará Cofepris resolutivo

Personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) estará esta semana en Durango capital para hacer un cruce de información con el Gobierno del estado y poder emitir un resolutivo en torno a las causas de la meningitis.

Al 6 de febrero de 2023, la Secretaría de Salud de Durango contabilizó 79 casos confirmados y 35 fallecimientos por dicha enfermedad.

"Ya traemos una investigación a fondo, yo creo que estamos a nada, ayer, en Querétaro tuve la oportunidad de platicar con el de la Cofepris, están por venir en estos días, esta semana los estamos esperando para que juntos podamos ya cruzar la información que tenemos y poder tener ya un resolutivo", dijo ayer el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, en su visita a La Laguna.

El mandatario estatal informó que en la actualidad hay tres pacientes internadas en el Hospital General 450 de Durango capital. Una de ellas presenta un estado de salud grave y el resto están estables, en piso. Indicó que otras tres personas están hospitalizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS) de Torreón y una en el ISSSTE.

Villegas Villarreal dijo que su gobierno formó un equipo de Atención Especial a Víctimas de Meningitis y familiares que encabeza David Payán. No ahondó en detalles del programa "porque así quedamos entre las partes, cada caso es distinto, está todos los días, a todas horas con las familias de las personas que fallecieron y también con las familias de las personas que tenemos internadas".

El gobernador aseguró que le están dando seguimiento a mil 800 personas que fueron intervenidas en las clínicas privadas involucradas, entre junio y septiembre de 2022.

"Les estamos haciendo punción de manera constante, hay un call center que les habla de manera diaria, cómo se van comportando, las que salen positivas se les puede dar vía oral el tratamiento y bueno, cada caso también es distinto.

Pero tenemos a las mil 800 personas identificadas y esperemos primero Dios que no se vuelva a dar ningún otro caso, no estamos exentos, no podemos decir, 'ya la libramos' porque en Estados Unidos, que es en el único lugar que tenemos antecedente de algo similar, se tardaron dos años en no estabilizar, pero sí en decir, el tema de meningitis con el tema de hongo, quedó completamente cerrado.

Nos tenemos que ir con calma, estamos preparados, no les falta nada a ninguna paciente con meningitis... algunas pacientes responden al tratamiento y desgraciadamente algunas no, que eso es lo que nos ha lastimado pero hasta hoy no hemos tenido un caso más", apuntó.

En 2022, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a nivel federal, Hugo López-Gatell, dijo que la investigación para determinar las causas de la meningitis llevaría tiempo. Aclaró que la enfermedad no se contagió de persona a persona y que se trata de una infección directa en el sistema nervioso central a través de procedimientos anestésicos.

Indicó que la investigación estaba enfocada en determinar en qué punto del proceso había ocurrido la contaminación; "sería especulativo atribuir los casos a los frascos fabricados, almacenados o al uso mismo del anestésico en los pacientes", precisó.

Además, dijo que México había realizado consultas con expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos.

Estará Cofepris esta semana en Durango capital para hacer un cruce de información con el Gobierno del estado y emitir resolutivo.

Proceso legal

Órdenes de aprehensión.

* La Fiscalía General de Durango informó que fue el 29 de noviembre de 2022 que se solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra de los administradores y dueños de los hospitales privados donde se realizaron diversos procedimientos quirúrgicos de bloqueo.

* Las órdenes de aprehensión otorgadas son por los delitos de homicidio y lesiones agravados. En contra de: Guillermo N, Sandra Idanes N, David N, Ilse Janeth N, José Miguel N, Dora Manuela N, Luis Carlos N. Hasta ahora, el tema sigue sin resolverse y las familias de las víctimas continúan pidiendo justicia.