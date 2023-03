Por integrarse, Comité de ISN en Durango

Está por integrarse el Comité Técnico del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en el estado de Durango, a través del cual los organismos empresariales buscarán acceder a las devoluciones que les corresponden para desarrollar proyectos de infraestructura y obras para los municipios de la entidad.

Los representantes de La Laguna verán la posibilidad de que el Gobierno estatal haga retroactivo el pago de las aportaciones que la pasada administración quedó a deber, por lo que harán un cálculo de lo que les corresponde para hacer el planteamiento.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Gómez Palacio, Alfonso Montellano, dijo que la integración formal de este organismo será el día 24 o el 30 de este mes, y que también se establecerán las reglas de operación junto con los recursos disponibles, el porcentaje que se habrá de entregar y el fideicomiso en que se habrá de depositar.

Luego de que este tema ha permanecido en la banca desde inicios de la administración, en septiembre pasado, la autoridad estatal mostró disposición para dialogar con el sector empresarial de la entidad, el cual ha estado demandando que se haga efectiva la entrega de dichos recursos a los que por ley tienen derecho.

Montellano dijo que en el caso de La Laguna, se tiene un listado de 39 proyectos que se presentaron desde el plan de desarrollo 2020-2040, que tendrá que revisarse para ver cuáles siguen siendo los más factibles y necesarios para su ejecución. Entre las propuestas destaca la sustitución de cableado aéreo por subterráneo, brindar servicios de internet en toda La Laguna de Durango, entre otros.

"Lógicamente que tendría que empezarse por lo básico, como la pavimentación, cordonería, iluminación, banquetas desescombro y posteriormente ir viendo", dijo tras señalar la importancia de que la región cuente con todos estos servicios y la infraestructura necesaria para estar en condiciones de atraer nuevas inversiones.

El presidente de la Canacintra señaló que en esa reunión también se planteará el tema del patronato de Obras y Servicios del Parque Industrial (OSPI) que durante algunos años fue el encargado de recibir las aportaciones del ISN para aplicarlas en las necesidades no solo de la zona industrial, sino también algunas obras que llegaron a efectuarse en otros puntos de la ciudad.

El paquete económico estatal no establece un porcentaje a destinar a los fideicomisos del ISN, pero considerando que este impuesto se incrementó al 3 por ciento en las empresas cuya nómina de trabajadores es superior a 10 personas, se considera que se van a destinar más recursos. Anteriormente, las devoluciones eran de unos 30 millones de pesos anuales a través del OSPI.

El presidente de la Canacintra destacó que tras integrarse el comité del ISN, los empresarios laguneros serán más vigilantes del uso de estos recursos, al destacar que "en el pasado el gremio no fue muy buen vigilante de ese tema, hubo una opacidad tremenda y estaremos trabajando para que eso no suceda; le quedamos a deber a la población y a los empresarios pero no vamos a repetir la historia", dijo.