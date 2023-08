Por iniciar el 'Mes del Testamento' en Coahuila

En el marco del "Mes del Testamento", en septiembre solo tendrán un costo de mil 500 pesos y en algunos casos sin costo alguno, dio a conocer Armando Luna Canales, presidente del Colegio de Notarios Públicos.

Bajo este contexto, recordó que durante el mes de septiembre todos los honorarios de testamentos estarán a mil 500 pesos en todo Coahuila, además tal y como en otras ocasiones lo han hecho, tanto como para personal de la policía como personal de salud y militar, es hacerlo sin costo, lo cual les permite no solo retribuirles a ellos el servicio que hacen, sino también seguir impulsando la cultura del testamento.

"Creemos que es muy importante a pesar de que cada año hay más personas que hacen testamento en el estado, no estamos ni remotamente cerca de las personas que debieran tener un testamento, tal vez haya muchas personas que no saben que necesitan tener un testamento y creo que para eso tenemos que estar muy al pendientes, impulsando la necesidad de no dejar problema, de dejar un patrimonio mas no un problema y dejarles muy claro también que los patrimonios grandes dejan problemas, pero los pequeños también", sostuvo.

Armando Luna Canales, presidente del Colegio de Notarios Públicos.

Por lo anterior, recalcó que esto no debería ser un motivo para generar discordia en la familia; además de tambien invitar a todas las personas que ya tienen un testamento a que acudan con el notario público de su preferencia a que lo revisen.

"Lo que hace uno cuando recién inicia la vida no es lo mismo cuando los hijos ya se graduaron o ya terminaron la educación, o incluso al final de la vida cuando queremos retribuirle a alguien los cuidados especiales que tuvo, entonces el testamento es algo que creo que tiene que ir evolucionando con la vida patrimonial de la persona, y también dejar en claro que acudan al notario público de su preferencia, tenemos muchos en Coahuila para que puedan recibir la asesoría oportuna, y en su caso modificar el testamento", concluyó.