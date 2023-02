Por índices de violencia constantes, atacarán con polígonos de alta prioridad en Matamoros

Por la constante presencia de delitos en varias colonias y ejidos del municipio de Matamoros, el miércoles dio arranque el programa de seguridad polígonos de alta prioridad por parte de la Comisión Municipal de Protección Ciudadana.

Sin embargo, no será sino hasta dentro de dos semanas, cuando se de inicio a las primeras acciones y posterior a ello coordinar el trabajo con los distintos centros educativos que se encuentran en los sectores afectados.

El proyecto plantea que los 13 áreas administrativas que conforman y brindan un apoyo a la Comisión, realicen distintas visitas a los sectores que hasta ahora se ven afectados por la delincuencia en el municipio desde el año pasado, con la finalidad de disminuir los índices.

Fue el secretario ejecutivo de Protección Ciudadana, quien detalló que se comenzará a trabajar en cinco distintas colonias ubicadas en la cabecera municipal, las cuales son las colonias Santa Cecilia, Maravillas, Valle Hermoso y Rincón del Valle.

“Lo que estamos haciendo es señalar y ubicar en donde se genera el mayor problema dentro de la población, queremos actuar de manera oportuna y bajar estos índices en las colonias”, así lo detalló.

Dichos sectores contarán con la realización de distintas actividades organizadas por Prevención del Delito, Protección Civil y Bomberos, Unidad Violeta, entre otros departamentos o direcciones que se encuentran en Matamoros.

Por su parte, el alcalde Miguel Ángel Ramírez López, durante su intervención detalló que con este proyecto plantean actuar a través de la prevención, “queremos ir sobre el fondo que genera la inseguridad... y no vamos a dejar que estos indicadores no rebasen, tenemos que llegar y educar porque no podemos llegar con fuerza porque vamos a recibir fuerza, tenemos que llegar con prevención”, así lo puntualizó.