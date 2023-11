Por frío, habrá flexibilidad en regla de uniforme escolar en La Laguna

El jueves y viernes de esta semana se pronostican temperaturas mínimas de hasta 4 a 5 grados centígrados en la región por lo que en La Laguna de Coahuila y Durango habrá flexibilidad en las escuelas de educación básica para más de 350 mil niños y niñas acudan a las aulas con ropa abrigadora distinta a la oficial. Los docentes no deben regresarlos por este motivo ya que lo que se pretende es evitar enfermedades respiratorias.

Flor Rentería, coordinadora de Servicios Educativos de la región Lagunera de Coahuila, recordó que en todas las temporadas invernales, la Secretaría de Educación del estado emite criterios y recomendaciones con el fin de proteger la salud de alumnos y docentes de nivel básico. “Si el uniforme marca una faldita muy delgadita o un pantalón de poliéster muy delgadito y las temperaturas son muy frías, también se puede ser flexible porque lo más importante es que los alumnos acudan a la escuela y que no corra riesgo su salud”, precisó.

Por su parte, Ulises Adame, subsecretario de Educación de la Comarca Lagunera de Durango, comentó que no debe haber problema con el uniforme escolar. “El uniforme es importante pero no es obligatorio, no pasa nada, si hace frío, su chamarra y punto”, sostuvo. Indicó que por ahora no tienen proyectado una suspensión de clases y además, agregó que este viernes las y los estudiantes se quedarán resguardados en casa pues el personal docente celebrará la reunión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

De acuerdo al reporte climatológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema frontal número 11 se extiende desde el sur de Coahuila hasta el norte de Veracruz, provocando incremento en la velocidad del viento y un descenso en la temperatura sobre el noreste del país.

Una vaguada polar y la masa de aire frío que impulsa al sistema frontal número 11 ocasionan temperaturas de frías a muy frías, con cielo de nublado a medio nublado, sin lluvias, sobre el norte del territorio nacional. En la Comarca Lagunera se espera ambiente frío por la mañana y templado a frío por la tarde, viento moderado a fuerte, con cielo medio nublado, temperaturas máximas de 18 a 21 grados centígrados y mínimas de 8 a 11 grados por la mañana de este miércoles.