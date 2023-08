Por esto, Humberto Zurita no habla sobre los últimos momentos de vida de Christian Bach

El actor Humberto Zurita reveló el porqué ha manejado con total hermetismo los últimos momentos de vida de su esposa, la también actriz Christian Bach.

Fue en 2019 cuando el mundo del espectáculo se conmocionó luego de que se dio a conocer la lamentable muerte de la actriz y productora Christian Bach, en medio de un pequeño descanso de las telenovelas debido al cáncer que padeció en sus últimos años de vida.

Tras su muerte, tanto su esposo Humberto Zurita, como sus dos hijos; Sebastián y Emiliano, vivieron los últimos momentos de la actriz con total hermetismo, sin dar a conocer muchos detalles sobre su muerte.

Ahora, a cuatro años de esta lamentable pérdida, el actor Humberto Zurita ha decidido romper el silencio y reveló el motivo del porqué su familia no habla de este lamentable suceso.

"Eso si se va a mantener en secreto, eso no lo puedo contestar. La gente sabe que en general ella agarró un cáncer, pero cuál fue su proceso y todo eso se queda con ella, porque así lo quiso ella, es algo que nosotros le debemos a ella, no es que nosotros queremos secrecía".

Por último, Humberto mencionó que él no suele hacer de su vida un show. es por esto que temas personales los maneja con privacidad: "Para empezar a mí no me gusta hacer un show de mi vida, ni la de mis hijos, ni de nadie, pero más que nada es un respeto a mi mujer y por respeto a ella, con todo respeto les digo que ese tema sí lo guardamos".