Por error, se retrasa crédito para Lerdo

Por un error técnico en el llenado de los formatos, no se concretó el trámite para que Lerdo reciba un crédito de Banobras destinado a obras y servicios públicos. El error no fue cometido por el Ayuntamiento pero debido al mismo se retrasa hasta el mes de marzo la disposición del recurso que es por 19 millones de pesos.

Fue en el mes de octubre cuando se sometió a consideración del Cabildo de Lerdo la posibilidad de contratar un crédito de hasta el 25 % de lo que permite la ley en el Fondo de Infraestructura Social, para poder realizar obra pública urgente y abatir las principales carencias sociales, que es el objetivo de este Fondo, dirigido a acciones en agua, drenaje, pavimentación y electrificación, entre otras.

El alcalde Homero Martínez Cabrera, recientemente se reunió con la directora de Banobras pero no se autorizó el crédito solicitado porque venía en el escrito un enunciado que decía para hacer "obras y mantenimiento", cuando el crédito únicamente debe ser solicitado para ser ejercido en obra nueva y no para mantenimiento de la existente, razón por la cual se realizará una adendum al contrato y esto retrasará al menos 2 meses la disposición de los recursos.

"Afortunadamente, Lerdo es uno de los municipios que se mantiene en semáforo verde en cuanto a calificación crediticia y eso ocasiona que nos mejoren una tasa de interés que nos habían planteado, derivado del retraso por el error técnico", dijo el alcalde.

Mencionó que el propósito es poder realizar mezcla de recursos de forma conjunta con el Gobierno del Estado.

Banobras fue quien otorgó el formato y la Comisión encargada (de Hacienda) en el Congreso del Estado, atendió el formato que presentó al final el error ante el agregado de "mantenimiento", lo que provocó el retraso.

El monto del crédito es de alrededor de 19 millones de pesos, mismos que esperan subsanar al término de la administración y fue una autorización general por parte de Banobras dirigida a los municipios, para los gobiernos que decidan tomar esta opción.

OBRAS URGENTES

Una de estas obras urgentes es el colector del lado de Villa Juárez y El Centauro, hasta llegar a la planta tratadora, que es una obra que representa alrededor de 23 millones de pesos; lo que permitiría terminar de fondo el problema en colonias como la Pancho Villa norte y Pancho Villa sur.

"Eso nos permitiría terminar de fondo ese problema, entonces era la intención planteárselo al gobernador de que entre los dos pudiéramos remediar este problema y en lo corto estaré haciendo algún planteamiento de algunas obras urgentes que necesitamos a través del Copladem y poderla subir al Cabildo en sectores donde va creciendo la población y se requiere de estos servicios", dijo el alcalde.

EN GÓMEZ PALACIO NO LO PIDIERON

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, aseguró que el Ayuntamiento de Gómez Palacio de momento no requiere ese crédito.

"Nosotros no hemos solicitado ningún crédito ni a Banobras ni a nadie; Lo que pasa es que Banobras insiste en que pidamos un crédito pero nosotros no lo necesitamos ahorita y con mucho respeto, le decimos a Banobras que en cuanto nosotros veamos que la situación está un poquito difícil para el ayuntamiento, con mucho gusto pediremos el crédito pero por lo pronto no".