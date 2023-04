Por cuatro años, Guadalupe esperó operativo en comunidad de Tlahualilo para encontrar a su hija

Por cuatro años, Guadalupe Delgado Sandoval esperó que se llevara a cabo un operativo de búsqueda en la comunidad de Ceceda en Tlahualilo, luego de tener indicios de que el cuerpo de su hija pudiera ubicarse dentro de una noria. Las dificultades del lugar no permitieron continuar con las labores de búsqueda.

“El primer día trabajamos en una noria donde está un tubo en donde por indicios se presume que pudiera estar mi hija y otras cinco personas. No se pudo hacer nada lamentablemente, el tubo está muy difícil. Yo no estuve, yo nada más caminé, esperaba a que me hablaran para que me avisaran que pudieron sacar algo”, dijo visiblemente triste por el hecho.

Luz Alejandra Martínez Delgado es el nombre de su hija, quien desapareció el 5 de febrero de 2010, en la comunidad de Lucero en Tlahualilo. Un joven se la llevó a Nuevo Laredo, Tamaulipas, según sus propias investigaciones, las cuales revelan que su hija regresó a su municipio.

“A mí todo esto me duele al igual que a las familias, piensas que está ahí está su familiar, nos duele mucho; a veces el pensar que no se puede hacer tanto en ese tiempo de lugares, sabiendo que hay maquinaria que necesitamos nosotros para poder resolver ese caso”, comentó la también coordinadora de Grupo Vida en La Laguna de Durango.

Recordó que por ocho años gestionó que se trabajara en dicho punto, en el cual arrancó el operativo de búsqueda por parte de autoridades estatales, encabezadas por la Comisión Estatal de Búsqueda, y federales en la región Laguna el pasado lunes.