Por cuadro de bronconeumonía severa, hospitalizan a niño tarahumara en Torreón

Por bronconeumonía severa, un niño de tres años de edad de la etnia tarahumara fue hospitalizado en la Cruz Roja Mexicana de Torreón. El menor llegó a la institución con insuficiencia respiratoria y fiebre alta y de inmediato fue atendido y estabilizado por el personal del servicio de Pediatría.

José Valeriano Ibáñez de la Rosa, coordinador médico de la Cruz Roja dijo que se espera que el menor reciba su alta médica en un lapso no mayor a cuatro días pues su evolución ha sido satisfactoria. “En términos generales, el periodo de hospitalización es de tres a cinco días, depende mucho de las condiciones generales del paciente o incluso, de otras enfermedades que los mismos pacientes tengan. Los extremos de la vida, tanto los niños como los adultos mayores, siempre son más susceptibles y con mayores posibilidades de complicarse”, expuso.

El médico explicó que la mayoría de las bronconeumonías son de tipo viral y que ameritan medidas generales; se vigila que el paciente no se complique y que no se presenten otras patologías. Sin embargo, indicó que hay casos como el del niño tarahumara en los que, las bronconeumonías son de origen bacteriano por lo que se deben administrar antibióticos específicos. En el segundo semestre de este año, la Cruz Roja de Torreón atendió entre dos y tres casos de bronconeumonías y no todos los pacientes requirieron hospitalización; los más afectados fueron los niños y niñas.