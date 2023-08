Por caducar, 70 mil vacunas Abdala en Coahuila

Si no se aplican en este mes de agosto, podrían destruirse unas 70 mil dosis de la vacuna cubana Abdala contra COVID-19 en Coahuila.

El secretario de Salud del estado, Roberto Bernal Gómez, insistió en que ha habido negativa por parte de la población y en caso de que no se apliquen, se pondrán de acuerdo con el Ejército Mexicano para ver quién realizará el proceso de destrucción de los biológicos, que caducan este mes. El funcionario aclaró que las vacunas las tiene en resguardo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que la logística corrió a cargo de la Secretaría del Bienestar.

"Nosotros apoyamos en todo esto y vacunamos cuando hay que vacunar, la semana pasada restringieron la vacunación a pacientes de 18 años, bueno pues si se les van a caducar 70 mil vacunas para qué hacen restricción, son cosas que no nos preguntan a nosotros, yo estaría vacunando a diestra y siniestra.

He estado platicando con el general, el comandante de la zona y le mandé la justificación de no aceptar las vacunas de regreso por parte de la Federación", expuso. Insistió en que Abdala no ha sido aceptada por la ciudadanía y que la dosis de refuerzo (o booster) aceptada por instancias serias mundiales es la bivalente, que brinda una amplia protección.

En junio de este año, la Secretaría de Salud de Coahuila intentó devolver 74 mil dosis de la vacuna cubana Abdala contra COVID-19 al gobierno federal. Sin embargo, este último no se las aceptó y les respondió que las apliquen y que si una sola persona la solicita, abran el frasco ámpula y hagan la dilución, sin importar que el resto se eche a perder.

Hay que recordar que la Guía Técnica para la aplicación de la vacuna Abdala contra el virus SARS-CoV-2, señala que por cada frasco ámpula de vacuna, se recomienda preparar el vial, cuando se tengan a 10 personas esperando turno para ser vacunadas. El biológico de Abdala está indicado a partir de los 18 años y el esquema primario de vacunación es de tres dosis, con un intervalo de 14 a 28 días entre cada dosis.

En su momento, se informó que Abdala había sido autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y por el Comité de Moléculas Nuevas, aunque no había recibido el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).