POR BOLETO A LA FINAL

btener el boleto a la primera final de su historia, es la encomienda de esta noche para Toros Laguna, quienes visitarán a los Apaches de Chihuahua en el tercer juego de la serie semifinal en la temporada 2023 de la Liga MexBet.

En punto de las 20:00 horas, tiempo de La Laguna, iniciará el partido que tendrá como escenario a la Catedral del basquetbol chihuahuense, el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo, donde los Astados buscarán sacar la escoba y la Tribu intentará mantenerse con vida.

La gran final está a ley de una victoria para los de La Laguna, gracias a que durante el pasado fin de semana vencieron a los Apaches por partida doble en el Auditorio Municipal de Torreón, pero ahora deberán ir a tratar de vencer a los capitalinos en su propia casa, algo que lograron en par de ocasiones durante la temporada regular, aunque la primera vez fue con mucho dramatismo.

Y es que en su primera visita, los Toros doblegaron a Apaches el pasado 11 de febrero, aunque ese partido fue en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, donde Iván Montano se vistió de héroe al anotar 6 puntos en los últimos 3 segundos de juego para darle a los de La Laguna una sensacional victoria. En sus dos siguientes visitas a Apaches, los Toros se quedaron con triunfos más holgados, mientras que en las recientes confrontaciones en Torreón, la Estampida Roja se impuso por 114 a 94 y 104 a 95.

SANOS

El coach Facundo Murías tiene listo y sano a prácticamente todo su plantel, ya que Iván Montano, que salió en el más reciente partido por un calambre, se ha recuperado al cien por ciento y tras entrenar sin problemas, al parejo de sus compañeros, está confirmado para jugar esta noche. Por su parte, Alberto Cruz tomó parte de los entrenamientos e hizo el viaje junto al resto del plantel, aunque todavía será evaluado hoy, para determinar si está en condiciones de recibir minutos de juego.

JUEGO A JUEGO

Al término del entrenamiento matutino de ayer y antes de viajar con destino a Chihuahua, el head coach de los Toros, el argentino Facundo Murías, habló en torno al juego de esta noche, en el que la mentalidad está puesta en ganar, más allá de que eso implique barrer al adversario.

"Sin duda que tenemos que jugar duro, es un rival durísimo, ya lo demostraron acá, sobre todo en el segundo partido. Para nada podemos relajarnos, lo que nosotros nos proponemos es ir partido a partido y el de este jueves es un partido nuevo, los otros dos ya quedaron atrás, así que nos hemos preparado para jugar un partido duro y pensando únicamente en ganar", afirmó.

El ganar la semifinal con una limpia sobre Apaches, implicaría para Toros un mayor descanso y por ende, mayor tiempo para preparar la final, aunque el ganar por 3 a 0 no es algo que obsesiona al head coach Astado, "Lo importante es ganar y ganar la serie, obviamente que si se puede barrer es mejor, pero en lo único que estamos pensando es en ganar este partido, enfocados en hoy, no está en nuestra cabeza ni el que ya ganamos los dos anteriores, ni tampoco el planear los próximos partidos que son de la final. Apaches tiene sus armas, en la fase regular quizá no les fue como esperaban, tuvieron que cambiar de entrenador, tuvieron lesiones, tuvieron un montón de cosas, pero tienen excelentes jugadores, de muchísima experiencia, así que va a ser un partido duro", complementó.

Mantener durante los playoffs el sello que ha tenido Toros a lo largo de la campaña regular, de ser más un equipo de conjunto que uno basado en individualidades, es para Murías lo más importante en este momento, pues es la fórmula que les ha dado el éxito, "fue nuestro ADN durante toda la temporada, es lo que nos sale por naturaleza y tenemos que seguir apelando a eso. Cuando las cosas no nos salen, debemos seguir pasando la pelota, que tome el tiro el mejor colocado, eso fue lo que nos trajo hasta acá, estamos muy contentos por eso y queremos repetir la dosis para poder ganar".

Finalmente, Murías y todo el plantel taurino ha sentido un gran impulso por parte de los aficionados laguneros y ahora, a pesar de estar a distancia, lo perciben a través de las redes sociales, "La gente acá se ha portado increíble con todos nosotros, siempre nos han mandado mensajes de apoyo a través de redes sociales, ahora nos han comentado que va a ir gente a hacer el viaje a Chihuahua, así que va a ser algo lindo el que vaya gente de Torreón a alentarnos en directo, en un partido tan importante. Le digo a los aficionados que disfruten el proceso, como también lo estamos disfrutando el equipo", finalizó.

VECES

se han enfrentado Toros y Apaches en la campaña, con cuatro triunfos de los laguneros.