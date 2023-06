Por amenazas, desiste en demanda contra instalación de nacimientos

A unas horas de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice el tema, Miguel Fernando Anguas Rosado, promotor del amparo contra la colocación del Nacimiento de Jesucristo en el edificio municipal de Chocholá, Yucatán, se desistió de la demanda por amenazas y mensajes de odio en su contra.

En sus redes sociales, Anguas Rosado acusó al Frente Nacional por la Familia y la Red Pro de difundir mensajes de miedo entre los católicos del país, tales como que con la demanda de amparo se prohibirían las peregrinaciones.

"Elegí mi salud mental antes que obtener una sentencia que no sólo dividió opiniones, sino que propagó odio", anunció.

El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que propone otorgar el amparo a Miguel Fernando Anguas Rosado por violaciones al Estado laico, está listado para votarse este miércoles.

Sin embargo, en caso de que se notifique el desistimiento a tiempo, por las vías legales, el asunto será retirado de la agenda de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo (Presidente), Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez y Arturo Zaldívar.

Aunque ya tienen conocimiento del desistimiento del quejoso, habitantes de Chocholá e integrantes de los grupos católicos "Actívate", "Ejército Cristero Internacional" y que "Viva Cristo Rey se manifestaron este martes frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para expresar su rechazo a la propuesta del ministro González Alcántara.

No lo conocemos, aseguran habitantes de Chocholá

Alejandro González, representante de "Viva Cristo Rey", afirmó que la instalación de nacimientos navideños en espacios públicos no privilegia ni suprime religión alguna.

Por lo que, calificó como un atentado contra la libertad religiosa el amparo que pretende votar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"México quiere escuchar a Alcántara Carrancá, para poder enterarse sobre en qué va a consistir este atentado contra nuestras libertades".

Por su parte, Alberto García, representante del grupo de habitantes de Chocholá (manantial de agua salada en maya), afirmó que Miguel Fernando Anguas Rosado, promotor del amparo contra los nacimientos, no vive en Chocholá y no lo conocen.

"No lo conocemos, él no nació en Yucatán, no vive en el municipio y tampoco ha habido alguna agresión por parte de los habitantes de Chocholá hacia su persona", aseguró en entrevista.

Comentó que el pueblo de Chocholá es pacífico y están preservando sus tradiciones coloniales como el uso de la vestimenta, la gastronomía y las actividades que realizan durante el año.

Las organizaciones católicas volverán a manifestarse este miércoles frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia.