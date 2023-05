Por abuso sexual, primera condena de Trump

En un juicio que duró solo dos semanas y con un jurado que tomó una decisión en menos de tres horas, los estadounidenses asistieron este martes al primer veredicto de condena contra el expresidente Donald Trump por abuso sexual y difamación a la escritora E. Jean Carroll, la única que logró llevar a buen puerto las numerosas denuncias expresadas por varias mujeres más por conducta sexual inapropiada.

Las acusaciones de más de diez mujeres se conocieron luego de que se publicara un vídeo en Access Hollywood durante la campaña presidencial del 2016 en la que Trump se jactaba de besar a las mujeres y tocarlas sin su consentimiento. Con la decisión de este martes de un jurado anónimo, estas mujeres -cuyas denuncias Trump ha ido rechazando sistemáticamente- podrán sentir que fueron escuchadas.

La propia Carroll, de 79 años, dijo en una breve declaración escrita que la victoria no era solo suya: "Hoy, el mundo finalmente sabe la verdad. Esta victoria no es solo para mí, sino para toda mujer que ha sufrido porque no le creyeron".

Este proceso judicial acaparó la atención de los medios y convocó a una multitud de reporteros, fotógrafos y camarógrafos desde temprano en la mañana frente al tribunal federal en Manhattan, donde se llevó a cabo el juicio.

La expectativa creada por el juicio -mermada por la ausencia del propio Trump- también reunió a un puñado de manifestantes que mostraban a la prensa letreros con mensajes como "Creemos a Carroll", "Trump es un depredador" o "Las mentiras tienen consecuencias".