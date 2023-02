Ponen en marcha Caravana de la Salud en la región norte de Coahuila

Con un total de 14 vehículos equipados de la Secretaria de Salud del Estado de Coahuila, así como con la participación de las autoridades de los municipios de la región norte de Coahuila; este viernes se puso en marcha la Caravana de Salud y a través de la cual se llevarán diversos servicios de salud a la población.

Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud en la entidad, manifestó en su mensaje que el gobernador del estado de Coahuila ha sido el mejor calificado en los últimos seis meses y consideró que esto es muy importante; además de referir que Coahuila es el estado con mayor inversión y con mayores fuentes de trabajo.

"Yo creo que son cosas que hay que valorar y que luchemos por seguir manteniendo esas cosas por todo lo que viene. Quiero que volteen a ver los estados vecinos, no es igual, vayan a Zacatecas, vayan a Sonora, vayan a todos lados y es muy diferente a Coahuila; en Coahuila se vive a gusto y se tiene que apreciar esto y el gobernador me encarga de que no nos conformemos que la gente vaya a nuestros hospitales o centros de salud", dijo Bernal Gómez.

Situación por la cual refirió que tiene que salir a buscar la salud de la población, de que la gente esté sana, esté saludable y ese es el objetivo de las Caravanas de la Salud; además de referir que Piedras Negras se ha distinguido en muchas cosas, siendo el primer municipio del país en vacunar a niños de cinco años en delante, cuando no existía la vacuna en el país.

Detalló que, como ningún otro estado, son 14 camiones con prácticamente todos los servicios de salud, odontología, odontología infantil, papanicolaou, mastografías, medicina general, vacunas; con lo que respectivamente se cubre todo y agradeció a los alcaldes municipales por trabaja en conjunto y aseguro que unidos van hacer cosas muy buenas.

"Nuestro gobernador trae mucha disposición de que la población esté sana, este saludable, entonces, muchas gracias a todos ustedes por permitirnos estar en sus municipios; vamos a ir a los 10 municipios de aquí del norte, muchas gracias por su disposición, a las personas de cada uno de los municipios por permitirnos atenderlos, cuidar de su salud", indico el funcionario estatal.