Ponen el toque lagunero a nueva serie de Netflix

La rapera lagunera, Rabia Rivera, sigue dando de qué hablar en la música. No conforme con tener importantes cifras de vistas en sus videos y "streams" en plataformas, ahora su talento llegará a la nueva serie de Netflix, Contra las cuerdas.

Acompañada de su pareja musical y personal, W Krónico, visitaron el foro de Siglo TV para presentarse en El Sonidero Lagunero, programa que apoya al talento regional.

Tras interpretar dos temas, hablaron de dicha serie, sus proyectos y de la cultura del hip hop.

R: Con un chorro de trabajo. La Navidad la pasamos en Ciudad Juárez, nos recargamos de la buena vibra. Grabamos mucho, dejamos videos que poco a poco irán saliendo, ya viene uno nuevo muy pronto.

W: Fue una experiencia muy rejuvenecedora. Fue una reunión que tuvimos unos talentos que vio Rabia en sus viajes por Juárez de nombres Bom-Zai yPok37. Ella vio a esos muchachos que están posicionados allá y luego los invito a trabajar con nosotros. Hicimos conexión y ellos se vinieron unos días acá a la región para grabar el tema y el video.

R: Se estrena el 25 de enero, es de mujeres en la Lucha Libre. Participamos con tres temas que son Feliz como la weed, Sin dar me aburro y Más que bien, al lado de Cadereira.

R: Ya tenemos como cinco años trabajando con esta productora conocida como Índice. Ha sido una fortuna llegar a la distribución digital porque de esa forma nos han conocido m´as gente. Luego, cuando pasó la película, Somos lengua, llamé la atención de esta banda. Hacen una sincronización de canciones bien fregonas. Para mí, ver plasmadas nuestras rolas en la serie es muy emocionante.

W: Cabe mencionar que en podcast estamos pegando también. Hay un podcast de Brooklyn en donde pudimos participar con un tema gay que habla contra el sistema, pero ahí queda claro que todos tenemos la misma lucha, no importa si eres rico o pobre o cuál sea tu sexualidad, todos tenemos luchas. El rap es el mejor género para decir lo que se te ocurra.

Siempre. Ya cuando se trata de la legalidad, como el hecho de que ya tengo un hijo adolescente o de las obligaciones con el SAT, pues sé que aunque me encanta ir contra las reglas, a veces tengo que ser parte de ellas.

R: Yo no esperaba salir de las plazas donde rapeaba en el barrio, creí que iba a tener un trabajo normal y que el rap sería un hobbie, pero gracias a las redes sociales la gente me conoció e hice cosas que jamás imaginé que lograría.

El rap llegó a mi vida y creo que iba a arribar a mi vida en cualquier momento. Ahora, todo lo que hicimos antes del rap cuenta. Yo estuve en coros de la iglesia y fui evolucionando hasta toparme con el rap y dejen les cuento que a nivel nacional La Laguna es considerada una de las cunas del hip hop.

R: Ser agresivo. Somos aferrados los laguneros.

W: Ser aferrado a los ideales. Aquí vencimos el desierto.

R: Acabo de terminar de hacer una canción con Gallo Rojo de la escena de Ska en Ciudad de México y justamente me invitó a hacer un tema que tocara este tema acerca de una niña 14 de años, cuando la realizamos se me salieron en las lágrimas. Espero que podamos generar consciencia y darnos cuenta de que a cualquiera nos puede pasar. Yo fui muy vaga y afortunadamente nunca me pasó nada.