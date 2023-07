Poncho de Nigris recuerda que él y su hermano 'Tano' fueron meseros en Monterrey

Antes de ser reconocidos, varios participantes de La Casa de los Famosos México tuvieron trabajos que jamás nadie hubiera imaginado, como Poncho de Nigris que contó que junto a su junto a su hermano "Tano" fue mesero.

Durante una de las charlas que tuvieron dentro del mencionado reality, Poncho recordó que antes de participar en Big Brother, ser actor, presentador de televisión e influencer, tuvo que trabajar como mesero a lado de su hermano Antonio, quien tiempo después se convirtió en una figura importante del futbol mexicano.

Poncho, también relató que cuando pasó su momento de mayor fama en Big Brother, recurrió a vender termos y hieleras en algún punto de la ciudad de Monterrey.

“Me fui a la pulga, siendo famoso entre comillas, los traía de Estados Unidos y renté un localito. Agarré lanita, me empecé a relacionar con gente importante, seguí, pero empecé a diversificar. A los seis meses le digo a mi vieja ‘estoy ganando el doble de lo que me pagaban en la tele’ (...) si me vuelvo a caer, me vuelvo a levantar las veces que sea”, contó Poncho de Nigris.

Wendy Guevara por su parte, compartió que primero fue encargada de cuidar los baños en un bar, y después ayudante de meseros, donde le iba muy bien y presume de haber ganado buenas propinas.

Así mismo, Apio Quijano, integrante de la agrupación Kabah, contó que por un tiempo se dedicó a trabajar en una tienda donde acomodaba cristales, y que en alguna ocasión uno de los clientes que lograron reconocerlo, se mofaron de él por “haber terminado así”, admitiendo que al escuchar el comentario, fue un golpe muy duro en el ego.

Fue anoche, durante una dinámica en la que tenían que recordar el momento en que se dieron cuenta que eran famosos cuando, en una reflexión grupal, los habitantes de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, aseguraron que todo se trata de momentos, ya que siempre hay personas reinventándose y surgiendo nuevas personalidades gracias a las redes sociales, por lo que siempre intentan mantener los pies en la tierra y valorar lo que ahora han conseguido.