'Podría afectarse la proveeduría': CCE

La violencia que se desató en Sinaloa, específicamente en Culiacán, por la detención de Ovidio Guzmán, consternó a la sociedad en general y a los empresarios locales, quienes demandaron a las autoridades resolver rápido la situación para que pueda desarrollarse con normalidad la actividad económica entre ambas entidades.

"Tenemos que ser muy responsables y estar al pendiente de la situación debido a que pudiera impactarnos en materia de turismo o de proveeduría", advirtió el Coordinador de Comisiones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gustavo Mojica Calderón.

Y es que, la situación es complicada en varias carreteras del vecino estado y hay preocupación por la colindancia con Durango, sumándose a las dificultades que hay para viajar hacia Zacatecas, también por la inseguridad. "Tenemos una situación complicada hacia el lado de Zacatecas que estuvimos viviendo en los últimos meses y a raíz de eso estar al pendiente, ver cuál es la reacción en temas de seguridad y blindar los límites del estado. Hacer un llamado a las autoridades para que no dejen de lado el tema, aunque sea Culiacán realmente no estamos muy lejos de esa zona y esperar que en poco tiempo o en pocos días la situación se normalice y que en materia económica no tengamos grandes afectaciones", comentó.

Y es que es constante el intercambio de mercancías entre ambas entidades.

"Al ser Sinaloa un estado vecino, hay una actividad empresarial y económica por proveedurías que van y vienen, estar muy al pendientes y sobre todo ser muy responsables en materia de seguridad en los límites de nuestro estado", reiteró en entrevista.

Y es que, desde la madrugada del pasado jueves se registraron bloqueos en carreteras de Sinaloa y se cerró el tráfico en la autopista Durango-Mazatlán, además de que los aeropuertos de Sinalos también están cerrados. Entre tanto, hay incertidumbre en torno al tiempo que pudiera durar esta situación y las consecuentes implicaciones.