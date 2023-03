Pocas oportunidades y bajos sueldos para recién egresados de universidades en San Pedro

Pocas oportunidades de trabajo y bajos sueldos son los obstáculos a los que los universitarios de San Pedro, recién egresados se enfrentan; situación no solo se registra en la región, sino en otros puntos del país, pues comentan que algunos optan por realizar sus practicas en otras ciudades, con la esperanza de establecerse ahí, pero las condiciones salariares son bajas, aunado a lo costoso que les representa permanecer en esos lugares.

En la Feria del Empleo que se realizó ayer viernes en ese municipio El Siglo de Torreón tuvo la oportunidad de platicar con Dulce y Ariana, dos jóvenes que se graduaron en febrero de la carrera de Ingeniería Ambiental, de la Universidad Politécnica Región Laguna y quienes han empezado a “picar piedra” insertarse en el campo laboral.

Dulce comparte que realizó durante sus prácticas profesionales tuvo la oportunidad de adquirir experiencia en el área de Calidad y Seguridad e Higiene, por lo que dijo buscaba una oportunidad en esas áreas, aunque agregó que lo importante es encontrar un trabajo independientemente del área donde la asignen.

Ariana platicó que por redes sociales consiguió una oportunidad para realizar sus prácticas profesionales un hotel en la Riviera Maya (Quintana Roo), también en el área de Calidad, pero si bien fue una buena excelente experiencia, los sueldos que se ofrecían en el lugar no son lo suficiente para establecerse en esa ciudad, por lo que decidió regresarse a San Pedro y empezar a buscar trabajo acá.

Comentaron que la Universidad tiene un departamento que se encarga de la vinculación de los alumnos con las empresas y si bien dicen que están en contacto con los egresados en cuanto se presenta una oportunidad, reiteran que ellas también tienen que “tocar puertas”.

“Tenemos contactos con los compañeros egresados de generaciones pasadas que ya lograron colocarse en alguna empresa y hay ocasiones en que van y nos dan algunas pláticas, para compartir con nosotros todo el camino que han recorrido para poder integrarse en alguna empresa y también han batallado, pues la verdad es que la situación es un poco complicada, no hay tanta oportunidad en el ámbito laboral y en el caso de la carrera que nosotros estudiamos es más complicado, pero ellos nos animan a que sigamos echándole ganas, que sigamos tocando puertas a que no nos quedemos en la casa por que ahí no llegarán las oportunidades” dijo Dulce.

Ambas coinciden que no tienen en mente colocarse en alguna empresa en particular, pues reiteran que lo importante es conseguir un trabajo y para ello hay que ser muy perseverantes, como los egresados lograron insertarse, principalmente en la industria lechera.

Sobre la Feria del Empleo las recién egresadas manifiestan que les facilita el camino que hay que recorrer en la búsqueda de una oportunidad para adquirir la experiencia, esa que reconocen piden las empresas pero que si no se les da la oportunidad no hay forma de adquirirla.