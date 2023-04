'¡Pobre niño!', Cazzu y Christian Nodal se graban desde la cama y desatan críticas en redes

Christian Nodal y su novia Cazzu siguen dando de qué hablar, ahora por un polémico video que está dividiendo opiniones en redes; las sorpresas cono esta pareja comenzaron cuando la rapera dio a conocer su embarazo en pleno concierto, luego de que semanas atrás levantara sospecha al presentarse en la alfombra roja de Premios Lo Nuestro, junto a Nodal, de 24 años, quien tocó en repetidas ocasiones el vientre de la argentina, de 29.

La pareja inició su relación hace un año, tras la polémica ruptura de Christian con Belinda, quien admitió que un hijo es una bendición, pero pidió que ya no volvieran a cuestionarla sobre su ex, pues por respeto a su nueva familia no lo consideraba correcto.Cazzu y Nodal postearon en las últimas horas un par de fotos en las que posan frente al espejo y lucen la pancita de la cantante, la cual luce decorada con múltiples tatuajes.

(FOTO: ESPECIAL)

Video de Noda y Cazzu en la cama divide opiniones

Desde que comenzaron su romance y compartieron las primeras fotos en sus redes, fue evidente la química sexual de la pareja, los cibernautas comentaron múltiples detalles que así lo delataba, y ahora que Cazzu está embarazada, compartió un candente video en el que aparece en la cama con Christian.

Al ritmo de reggaetón, la rapera comienza a bailar encima de Nodal y se levanta la blusa para que su pancita embarazada quede al descubierto.Aunque no aparece el rostro del cantante de regional mexicano, sí se observa su mano tatuada; el video fue eliminado de los estados de la argentina, pero ya es viral en Instagram, donde no gustó a muchos.

"Par de ridiculeces. No entiendo por que ya no hay privacidad íntima entre parejas". "Debería existir una ley que límite la creación de contenidos. Que decadente está el medio artístico. Wow tremenda promoción". "Vuela mi imaginación de madre protectora, pensando lo que le pasará a ese niño cuando esté en la intimidad de su hogar, con los que se supone, deben responder por su bienestar. Si esas vulgaridades las hacen pública los padres...pobre criatura", se lee entre los múltiples comentarios que consideraron innecesario este baile subido de tono.

Otros cibernautas simplemente lo tomaron con humor y desearon a la pareja que todo saliera bien con el nacimiento de su hijo.