Plantar flores

Alas librerías no siempre se va a comprar un libro en particular. Mi experiencia dice que la gran mayoría de las veces ir por un libro específico o por varios es mero pretexto para ir a la librería y salir de ella con libros que estaban allí esperándonos, aunque no lo supiéramos. Por cierto, a los libros que al final salen con nosotros no les importa mucho no haber sido buscados como opción inicial, sino que, efectivamente, lo relevante es salir bajo nuestro brazo de la librería.

"Verdad: una breve historia de la charlatanería", escrito por Tom Phillips y publicado al español el año pasado, es un caso típico de libro no buscado pero hallado y con el cual salí bajo el brazo esa tarde de sábado que fui a la librería a buscar un título del que ya no recuerdo el nombre. Llamó mi atención una pregunta plasmada en la contraportada del volumen: "¿de veras ha existido alguna vez una edad dorada de la veracidad?" El planteamiento de la cuestión lleva implícita la posibilidad de que, contrario a los registros de una memoria selectiva promedio, no haya existido tal época de oro de la veracidad y ni de la verdad.

Esa pregunta, dicho sea de paso, puede plantearse para un sinnúmero de temas, por ejemplo, ¿de veras ha existido alguna vez una edad dorada de la paz? ¿de veras ha existido alguna vez una edad dorada de la familia? ¿de veras ha existido alguna vez una edad dorada de La Laguna? ¿Y de México? La respuesta puede ser afirmativa, por supuesto, solo habría que documentarla para dejar el convencimiento de que así es. La respuesta negativa a esas preguntas también es posible, pero igualmente habría que ofrecer elementos suficientes para concluir que las edades de oro simplemente son ilusiones que apaciguan la ansiedad que provoca el vértigo de no tener referentes colectivos sólidos ni hacia atrás ni hacia adelante.

Pero de regreso con Phillips y su peculiar síntesis de la manifestación de la charlatanería, y para no prolongar más la tensión de compartir la respuesta a la pregunta, el libro ofrece una variada muestra de casos en la política, los negocios, las creencias religiosas, las expediciones, el periodismo y la vida de lo que en un periódico puede clasificarse como sociales para concluir que una época dorada de la verdad ha existido tanto como una época dorada de la gastronomía de nuestro terruño. Puede parecer inquietante para muchas miradas esa conclusión, aunque debo advertir que, con mucho humor, el autor, por cierto, editor en Full Factor, una empresa británica muy importante de comprobación de datos, ofrece una cascada de ejemplos -corroborados, faltaba más- que alimentan aquella sorpresiva conclusión.

La cita que utiliza Phillips para enmarcar su libro la toma de V. Stefansson, quien escribió en Adventures in Error lo siguiente: "La contradicción más llamativa de nuestra civilización es la veneración fundamental por la verdad que profesamos y el profundo desprecio hacia ella que practicamos". Dura generalización, ciertamente, pero a la que Philips le ha encontrado manera de documentar copiosamente.

Ahora bien, y como dice la canción, no todo está perdido. Entre la abundancia de falsedades, desinformación y propagación de las ahora nombradas como "fake news", hay una tarea que hacer por todas aquellas personas dispuestas a dar un esfuerzo más en la propagación de lo verdadero y no del embuste. Por eso el autor señala: "no basta con que arranquemos las malas hierbas en el jardín de la información; también hemos de plantar flores."

La verdad, entonces, no está en crisis. Pero siempre ha estado bajo acoso, ninguneada, desmembrada. Podríamos parafrasear a Hamlet y decir que le ha tocado lo mismo que a los humanos de todas las épocas y en todas ellas: vivir tiempos difíciles. De manera que su época de oro está por venir, siempre y cuando haya suficientes manos plantando flores en la tempestad de las falsedades.

