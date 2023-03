Planean inversión de 2 mdp en señalética para Torreón

En el Municipio de Torreón se ha detectado mucha señalética dañada, tanto en lo que se refiere a nomenclaturas en los pares viales como en las entradas a la ciudad, además de las que corresponden a señales de aeropuerto, hospitales, entre otras.

Roberto Escalante González, director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), dijo que se hizo un censo el año pasado donde se observó un faltante considerable, por lo que este año se invertirán dos millones de pesos en este cambio.

"Estamos por iniciar un trabajo de reparación de señalética, es un trabajo de dos millones de pesos, con eso no nos alcanza para reparar todo lo que necesitamos pero vamos a iniciar con eso, ya platicamos con el tesorero, la idea es gastar lo que tenemos dentro del Programa Operativo y solicitar más, lo vamos a trabajar en dos años", expresó.

Señaló que es mucho el señalamiento faltante, entre letreros de Alto, nomenclaturas, señalamientos de calles, entradas, etc. El funcionario indicó que no se tiene un porcentaje estimado, pero sería alto, pues algunos podrían no estar dañados pero no son uniformes, de modo que se brinde una mejor imagen en la ciudad.

"Son muchísimos, hay unos que no están dañados pero tienen diferente tipo de letra, tamaño, se busca uniformar, que todo sea igual, independientemente de que estén en buen estado, deben estar uniformes, que no sea tuti fruti la señalética", comentó.

Respecto a si podrían sumarse empresas de la región como patrocinadoras de las nomenclaturas, como ocurrió en la administración anterior, Escalante González consideró que sí podrían recurrir a esta estrategia. En este sentido, dijo que se ha dialogado con el Consejo Consultivo de Vialidad para que los negocios "adopten" algún crucero, de modo que se sumen para aportar para la nomenclatura y señalética faltante.

"Sí es un tema bastante grande lo que necesitamos en señalética", reiteró el funcionario.

PONEN CALCAS

En un recorrido realizado por El Siglo de Torreón se observó que algunas nomenclaturas en buen estado, de anteriores gestiones, se mantuvieron y solamente se les colocaron encima calcas con el logotipo y frase a la actual administración municipal, como ocurre en las que se encuentran sobre el bulevar Independencia.

Al respecto, el director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial dijo que esto fue algo provisional, a fin de uniformar los señalamientos y que se evaluará si requieren ser cambiados.