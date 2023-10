Poder Judicial de la Federación no es oposición, ni adversario: SCJN

Al expresar su reconocimiento a los trabajadores que se manifestaron este domingo en el país en defensa de sus derechos laborales y contra la extinción de fideicomisos, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, dijo al Ejecutivo y al Legislativo que el Poder Judicial Federal (PJF) no es oposición política ni tampoco adversario.

"Con el mayor respeto republicano, me dirijo a los otros Poderes de la Unión, con la convicción plena de que el Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario", sostuvo Piña un mensaje durante la sesión de pleno de la SCJN.

"Sin ustedes no hay Poder Judicial. Son ustedes, no solo el capital humano de este Poder del Estado, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y obligaciones. Y de nuestra parte, les reitero enérgicamente, que son nuestra prioridad, al igual que todos los ciudadanos, nosotros tenemos derechos constitucional y convencionalmente reconocidos, y merecemos seguridad plena para el desarrollo de sus funciones", expuso al manifestar su solidaridad a todo el personal del Poder Judicial.

La ministra presidenta de la Corte señaló que el PJF defiende la Constitución e imparte justicia, y que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, si no un derecho humano de todas las personas.

"El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho humano de todas las personas. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. Estamos comprometidos a preservar este principio, a aplicarlo con integridad y con el mayor alcance, siempre en beneficio de la sociedad", mencionó.