PISA, más allá de las matemáticas y lectura

El sitio 51 obtenido por México en Matemáticas, Lectura y Ciencias, dentro del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), ha generado un nuevo debate sobre la condición educativa de los estudiantes mexicanos, ha dado paso a comparativos sexenales e incluso ha generado comentarios que minimizan lo informado por parte del Gobierno de México que, en palabras de AMLO, considera que se basa en "parámetros neoliberales".

En general, el informe de PISA señala que México ocupó el puesto 51 en Matemáticas, Lectura y Ciencias, en este programa realizado por la OCDE. Y aunque se atribuye cierta responsabilidad a la pandemia por la caída en los puntajes, el informe destaca que no se puede culpar exclusivamente al confinamiento.

México, de acuerdo con lo expuesto, retrocedió en Matemáticas 14 puntos, obteniendo 395 puntos en 2022 en comparación con los 409 puntos obtenidos en 2018. En Lectura, alcanzó 415 puntos y en Ciencias 410 puntos, representando una disminución de cinco y nueve puntos respectivamente.

Y, aunque este dato numérico tiene ya un peso e impacto, que ha resonado en varias reacciones desde que se publicaron los resultados, el informe ahonda más en varias particularidades, que muestran a detalle cuáles son las capacidades y habilidades de los estudiantes mexicanos en cada una de las áreas evaluadas, así como otros aspectos relacionados a la seguridad y pertenencia.

MÁS ALLÁ DE LAS ASIGNATURAS

Durante 2022, de acuerdo con la Prueba PISA, el 69% de los estudiantes en México informaron que hacían amigos fácilmente en la escuela (promedio de la OCDE: 76 %) y el 78 % sentían que pertenecían a la escuela (promedio de la OCDE: 75 %).

Mientras tanto, el 25% informó sentirse solo en la escuela, y el 26% como un extraño o excluido de la escuela (promedio de la OCDE: 16% y 17%, respectivamente).

Así, en comparación con 2018, el sentido de pertenencia de los estudiantes a la escuela disminuyó en México.

A la par, la satisfacción de los estudiantes con la vida, en general, disminuyó en muchos países y economías en los últimos años. En 2022, por ejemplo, el 14% de los estudiantes en México informaron que no estaban satisfechos con su vida, calificando su satisfacción con la vida entre 0 y 4 en una escala que va del 0 al 10.

En 2018, cabe recordar, menos estudiantes estaban insatisfechos con la vida (8%). Pero, en promedio, en los países de la OCDE, la proporción de estudiantes que no están satisfechos con la vida aumentó del 11% en 2015 al 16% en 2018 y al 18% en 2022.

APOYO Y AMBIENTE

En otro tema, PISA indica que en México, el 77% de los estudiantes informaron que, en la mayoría de las clases de matemáticas, por ejemplo, el docente muestra interés en el aprendizaje de cada estudiante (promedio de la OCDE: 63%), y el 79% que el docente brinda ayuda adicional cuando los estudiantes la necesitan (promedio de la OCDE: 70 %).

Asimismo, algunos estudiantes refirieron que aprenden matemáticas en un clima de disciplina que no es favorable para el aprendizaje, pues, en 2022, alrededor del 15% de los estudiantes en México informaron que no pueden trabajar bien en la mayoría o en todas las clases (promedio de la OCDE: 23%); el 21% de los estudiantes no escucha lo que dice el profesor (promedio de la OCDE: 30%); el 25% de los estudiantes se distrae usando dispositivos digitales (promedio de la OCDE: 30%); y el 21% se distrae por otros estudiantes que utilizan dispositivos digitales (promedio de la OCDE: 25%).

Los datos de PISA recopilados muestran que el porcentaje de padres que participaron en la escuela y el aprendizaje disminuyó sustancialmente entre 2018 y 2022 en muchos países o economías.

No obstante, este no fue el caso en México, ya que, en 2022, el 42% de los estudiantes en México estaban en escuelas cuyo director informó que durante el año académico anterior, al menos la mitad de todas las familias comentaron el progreso de sus hijos con un maestro por iniciativa propia (y el 45% por iniciativa del maestro). En 2018, cabe recordar, la cifra correspondiente fue del 26% (y del 48%).