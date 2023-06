Pierde la vista como secuela de meningitis

Al Hospital General 450 reingresó una paciente de meningitis con un serio problema visual, ha perdido la vista como parte de la secuela de la inflación en el cerebro; existe un segundo caso similar, pero en esta ocasión no ha perdido en su totalidad el sentido de la vista.

David Payán, coordinador de la atención a familiares y pacientes con meningitis, señaló que hace unos días reingresó una paciente de meningitis a hospitalización.

Aunque la paciente es derechohabiente del ISSSTE, los familiares decidieron mejor llevarla al Hospital General 450 para que sea atendida.

El funcionario reconoció que la mujer es originaria del municipio de Santiago Papasquiaro y se encontraba como ambulatoria, es decir, con el tratamiento en casa, pero recayó e ingresó al nosocomio ya señalado.

"Incluso la paciente muestra una discapacidad total visual a raíz de la meningitis por la inflamación que sufrió", señaló David Payán.

Explicó que en el ISSSTE los médicos le dijeron a la paciente que la secuela de la meningitis con la pérdida de la vista total era irreversible; sin embargo, los especialistas del Hospital General 450 trabajan en normalizar su líquido cefalorraquídeo y esperar que logre baja la inflamación y que la mujer pueda recuperar la vista.

UN SEGUNDO CASO DE PÉRDIDA DE VISTA

Pero no es el único caso con esta secuela; existe otra paciente del municipio de San Juan del Río que también tiene el registro de pérdida de la vista, aunque su caso no es tan severo porque no es pérdida total.

Pero, David Payán señaló que no son los únicos pacientes que registran algún tipo de secuelas por la meningitis, están otros dos casos más por problemas motrices.

DOS PACIENTES MÁS CON OTRAS SECUELAS

"Son los dos casos con secuelas de la meningitis más serios, porque existen otros dos más con algo de pérdida motriz y que en estos momentos andan en sillas de ruedas, pero con pronóstico favorable a recuperar su coordinación motriz", comentó.

El resto de las pacientes de meningitis que están siendo atendidas de forma ambulatoria se mantienen de forma normal y haciendo su vida lo más normal posible, comentó el funcionario.

En el tema de la meningitis en Durango, fueron 80 las pacientes que dieron positivo a este hongo de las cuales 39 mujeres fallecieron y a la fecha solo una se encuentra hospitalizada y 18 ya están asintomáticas, solo en observación por un año más.