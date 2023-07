Piden transparentar nómina magisterial

Ahora es el Gobierno federal, a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), quien busca transparentar la nómina magisterial de La Laguna de Durango. El subsecretario de Educación de la región, Fernando Ulises Adame de León, informó que la Federación inició un plantilleo en la segunda quincena de junio de este 2023 y que "está muy fuerte, está muy duro, nosotros le estamos pidiendo a la gente que se ubique en sus sitios eh, porque ya no vamos a responder".

El funcionario recordó que en el plantilleo que hizo el Gobierno del estado consistió en que cada director de las escuelas de nivel básico, indicara con su firma si el personal que estaba asistiendo diariamente a trabajar, así como a aquellos individuos que aparecían en la nómina pero que no se presentaban a laborar. "Y ahora no, ahora van y los buscan y los ven, traen un trabajo muy fuerte", aseguró.

Como se recordará, en junio se dieron de baja a los primeros 50 "aviadores" de la Secretaría de Educación del Estado de Durango y nueve de ellos fueron de la región lagunera. Se trató de personas que por mucho tiempo estuvieron percibiendo un sueldo, pero no se presentaron a trabajar. Esto se pudo conocer tras el reordenamiento administrativo que hizo la SEED, en el que se identificó en una primera fase, que unos mil 400 trabajadores de la educación no habían sido ubicados en sus centros de trabajo.

En una de sus visitas a Gómez Palacio, el secretario de Educación de esta entidad, José Guillermo Adame Calderón, dijo que no se les pagó ninguna liquidación y que "si ellos quieren o sienten que se les toca algún derecho, pues que nos demanden. (Hasta ahorita) No tenemos afortunadamente ninguna demanda, eso nos da la garantía que los datos que tenemos son datos duros, que son reales, porque no hemos tenido una sola queja, un solo reclamo de estos aviadores".

Nómina

Plantilleo:

*El operativo en la Comarca Lagunera, en su primera etapa, dejó como resultado a 9 personas "aviadoras" y 12 trabajadores que pasaron a una segunda etapa de verificación. Además, cuatro defunciones (1 en investigación y 3 en regularización) y cuatro jubilaciones.

*De las 198 personas no ubicadas, 169 pudieron justificar su permanencia. En esta región también se detectó una cédula falsa, robo de cheques por personal de Recaudación-Educación y 3 denuncias por venta de plazas (una orden de aprehensión).