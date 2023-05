Piden justicia y servicios vecinos de Saltillo: Mejía Berdeja

Tras escuchar su propuesta política, vecinos del oriente de Saltillo, pidieron al candidato a gobernador por el Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, les haga justicia y lleve servicios básicos ante el abandono que han sufrido.

En su mensaje, "El Tigre", acusó a que si no hay servicios es porque se han estado robando el dinero; mientras en estas colonias tienen décadas sin pavimento, los políticos se hacen ricos. Ya no más esos corruptos", subrayó "el Tigre" en la colonia Vista Hermosa.

Durante su caminata por el sector, el candidato se encontró con grupos de pepenadores que tienen toda la vida realizando esa actividad económica hasta hace cinco meses que cerraron el relleno municipal y no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades, por el contrario han sido reprimidos cuando expresan sus quejas.

"No es un gobierno sensible, que vea para todos los sectores sociales", explicó el candidato del PT y se comprometió a que después de su victoria el próximo 4 de junio, su administración sí será humanitario y sensible a las necesidades de la población.

Entre las principales demandas ciudadanas en la colonia Vista Hermosa se encontraron temas de inseguridad, robo a casas, consumo de drogas como el cristal, abusos sexuales, pavimentación, servicios básicos, los cuales han solicitado durante décadas.

Mejía Berdeja se pronunció contra de la violencia de género, por lo que creará una policía especializada para estos delitos y una nueva policía estatal que opere con respeto a los derechos humanos y con protocolos de inteligencia e investigación científica.

Para las y los jóvenes, Ricardo "el Tigre" Mejía se comprometió a impulsar becas de estudio y apoyos para deporte, cultura, arte, emprendimiento, salud física y mental, así como prevención y tratamiento de adicciones.