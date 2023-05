Piden definirse a Va por México

Aspirantes a 2024 de los partidos que integran la alianza Va por México presionan para que las dirigencias del PAN, PRI y PRD definan ya un método democrático por consenso y sin exclusiones, de amplia participación ciudadana para poner a una mujer o un hombre a competir con las corcholatas que promueven Morena y sus aliados.

Consultados directamente o a través de sus equipos, Santiago Creel, Lilly Téllez y Damián Zepeda, del PAN; Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, Alejandro Murat, Claudia Ruiz Massieu y José Ángel Gurría, del PRI, así como Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, del PRD, coinciden en que urge ya avanzar en un método de selección a fin de posicionar al abanderado opositor para romper el monopolio de las precampañas de las llamadas corcholatas del oficialismo.

Sin embargo, los aspirantes mantienen matices y diferencias en cuanto a los requisitos que se deben imponer, o no, a quienes aspiren a competir por la Presidencia; unos apoyan distintos filtros y otros optarían por métodos de consultas más amplios.

En el Partido Acción Nacional (PAN), el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, refirió que Va por México debe definir cuanto antes las reglas de competencia para los aspirantes a la candidatura presidencial.

"Creo que deben emitirse las reglas cuanto antes, ya lo dije en distintas ocasiones. Para mí es fundamental que ya se establezcan las reglas para que no existan especulaciones ni que sean debate las reglas", comentó.

Refirió que el método de selección debe ser equitativo, pero sí debe haber requisitos que sirvan como filtro para delimitar la lista de los aspirantes que han levantado la mano para participar. "Quienes quieran competir por la candidatura a la Presidencia deben debatir sobre los proyectos que impulsan y no por las reglas de competencia, ya que el enemigo de la coalición son Morena y sus corcholatas".

Por su parte, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora Beatriz Paredes Rangel comentó que los tiempos los van a definir los partidos de la alianza junto con la sociedad.

"A mí no me disgusta lo que mencionó el presidente del PAN, Marko Cortés, de que haya un requisito de un volumen importante de firmas que lo respalden a uno. A mí no me disgusta, yo pienso que si eres aspirante a algo tan importante como la Presidencia de la República, pues debes tener un soporte social, cargos de militante".

El diputado priista Ildefonso Guajardo refirió que en Va por México aún no existe un método definido para elegir a quienes competirán por la candidatura a la Presidencia, y la propuesta hecha por el dirigente nacional del PAN es sólo una sugerencia. Advirtió que antes de definir la forma en que competirán los aspirantes se debe definir el programa de gobierno de la coalición, que defina un modelo de país diferente al implementado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.