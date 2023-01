Juan Brunetta pide confianza en el plantel de Santos Laguna

Dejar atrás la dolorosa derrota sufrida en casa al abrir las acciones del Clausura 2023, es imperativo para los Guerreros del Santos Laguna, que ya enfocan sus miradas en los Pumas de la UNAM, sus rivales del próximo sábado, nuevamente en el estadio Corona.

Revertir el mal inicio de torneo, además del amargo sabor de boca que tienen sus aficionados, es posible para los Guerreros únicamente con una victoria este fin de semana, ante unos Pumas que comenzaron el torneo con triunfo que incluyó una voltereta. Para buscar resarcir el daño hacia los aficionados santistas y hacia los propios jugadores, el plantel se entrenó ayer en una práctica matutina en Territorio Santos Modelo, donde Ayrton Preciado brilló nuevamente por su ausencia y Eduardo Aguirre trabajó diferenciado, buscando recuperarse de sus molestias físicas.

'MERECIMOS MÁS'

Al finalizar el entrenamiento, el mediocampista Juan Brunetta compartió en conferencia de prensa, su análisis del duelo ante Tigres y señaló que no esperaba un resultado tan abierto: "Es futbol, sabemos que se puede ganar y se puede perder, nos tocó perder en el inicio, pero estamos tranquilos, trabajando esta semana pensando en Pumas, un rival muy duro como lo fue Tigres. Ante ellos fue una victoria abultada, no creo que haya sido para un 3 a 0, pero nosotros fuimos a buscar el partido, con un jugador menos, creo que en el minuto 83 fue el segundo gol de ellos, así que ni hablar, a corregir las cosas malas, también hicimos cosas buenas, así que ahora a pensar en Pumas, que va a ser también un rival muy difícil".

¿REFUERZOS?

Cuestionado sobre la importancia de que lleguen refuerzos al equipo albiverde, el volante argentino dejó en claro la confianza que existe en el plantel actual: "Nosotros hoy somos los que estamos acá, confiamos mucho en el plantel que tenemos, el cuerpo técnico confía totalmente en nosotros, eso es lo importante. Si se suman jugadores, bienvenidos sean, porque seguramente va a ser para aportar jerarquía, para aportar en la competencia interna, pero si nos quedamos así como estamos, tenemos mucha confianza, tenemos grandísimos jugadores, chavos de la cantera que van a aportar muchísimo, así que estamos tranquilos, vamos a competir con el que sea, como lo hicimos el torneo pasado".

En cuanto a la exigencia que se le impuso el pasado domingo para cubrir labores defensivas y ofensivas, el exjugador de la Serie A italiana, comentó: "Es una posición que conozco, que la he jugado muchas veces, por izquierda también me siento cómodo porque el entrenador me da la libertad para meterme, puedo cumplir las dos funciones, el entrenador optó porque jugara acompañando a Harold y me sentí cómodo. Fue un partido de mucho desgaste, se notó, fue una lástima que tuvimos ocasiones y no pudimos concretar, Tigres tiene un equipo con jerarquía y en una o dos opciones que tenga marca gol, pero estamos tranquilos y debemos convencernos de que podemos sacar adelante el partido del sábado".

La confianza que existe en el plantel santista, incluye a los elementos surgidos de la cantera albiverde, en quienes se ponen esperanzas para que se consoliden en Liga MX: "Felicitar a Joshua Mancha por su debut, es un jugador que busca aprender todos los días y tiene muchas condiciones al igual que Diego Medina, Jair González y los demás canteranos. Son jugadores que van a ir ganando experiencia con los partidos, ellos cuentan con nuestro respaldo y el del cuerpo técnico. Todos juntos vamos a corregir los errores que se nos presentaron", señaló Brunetta.

ENTIENDE A LA AFICIÓN

El exGodoy Cruz dijo entender el enojo de los aficionados santistas por la derrota sufrida ante Tigres y afirmó que se trabaja duro para rápidamente dejar atrás ese sinsabor: "Hay que ponerse también del lado del hincha, es normal en el futbol que cuando uno gana estamos todos contentos, pero cuando se pierde viene el fastidio, no solamente del hincha, sino también de nosotros internamente. Es normal, es un momento de enojo del hincha, pero sabemos que cuando se enfrían vuelven a confiar en el equipo como el semestre pasado, sabemos que ellos están con nosotros y debemos responder dentro del campo, buscaremos sacar un buen resultado el sábado ante Pumas para que la gente se pueda identificar con el equipo, como en el torneo anterior".

Finalmente, Brunetta recalcó la unión y el compromiso que tienen en el plantel albiverde, para pelear cada balón, se vio afectado por algunas críticas que leyó y envió un mensaje a los aficionados: "quiero aclarar que en las buenas y en las malas, me interesa poco lo que se hable afuera del equipo, pero que quede claro a la afición, que nosotros, los extranjeros y los mexicanos, estamos obligados a dar el 200 por ciento por el club, todos, ni el extranjero puede dar menos, ni el mexicano puede hacerlo. Tenemos que dar el 200 por ciento todos, internamente lo sabemos, pero luego a uno le llegan cosas que no son ciertas, que el mexicano debe dar más, que el extranjero es el que debe dar más, pero no es así, todos somos hermanos, sea argentino, paraguayo, colombiano, todos debemos dar el 200 por ciento, como lo hacemos y como lo venimos haciendo, todos vamos tirando para el mismo lado".