Pide 'oportunidad' para nuevos libros

Caleon, como se hace llamar, es caricaturista, cartonero político e ilustrador de origen lagunero, y en medio de la polémica por los nuevos libros de texto, asegura que "se respeta lo que cada quien defiende", pero dado que fue encargado de participar con 35 de sus creaciones para estos materiales, pide darles una oportunidad y esperar los resultados finales.

Nacido en Torreón, Caleon ha destacado por su labor como caricaturista y cartonero político en diversos medios o editoriales nacionales e incluso internacionales, como en El Faro, de El Salvador, pero también fue ilustrador infantil en plataformas como la Buena Prensa, en la que aportó sus obras para varias portadas e ilustró algunos misales dominicales.

Este año corriente, por segunda ocasión, el monero lagunero colaboró con las ilustraciones de los nuevos libros de texto que distribuye a nivel nacional la Secretaría de Educación Pública y que, tras una controversia constitucional, están frenados en Chihuahua y en Coahuila, su estado natal.

Caleon cuenta que fueron alrededor de 35 ilustraciones las que aportó para estos materiales, particularmente para los libros de primero, segundo y tercero de primaria.

Destaca entre su contribución las piezas entregadas para dos cuentos, uno llamado "Guapa" y otro titulado "Canción de un pirata", además de otras ilustraciones referentes a las festividades de los pueblos mexicanos.

Su trabajo para estos nuevos libros de texto, narra, lo llena de emoción porque representa la oportunidad de reflejar una parte de La Laguna a nivel nacional. Ha incluido elementos propios del Cerro de la Cruz, donde creció en Torreón, y partes del Mercado Alianza. Además del orgullo que siente al ser referido por sus seres cercanos cuando sus hijos reciben los libros de texto.

POLÉMICAS Y POSTURAS

Caleon recuerda que, desde la primera vez que participó ilustrando libros de texto de la SEP, hubo polémica porque se pedía que los aportes de los artistas fueran sin pago, lo que desató inconformidad en una parte del gremio. Pero, al final, él decidió participar porque viene de una escuela pública y era su forma de agradecer, devolviendo algo al país.

En ambas ocasiones, hubo comunicación con los coordinadores de los materiales, como el propio Marx Arriaga, para conocer qué es lo que se quería proyectar para los niños del país.

Sin embargo, precisa que, como caricaturista, no fue orientado ni sesgado política o ideológicamente, pero sí se les mencionó muy claro el tema de la identidad y que los niños de cada región del país se sintieran reflejados en las ilustraciones, de modo que dijeran: "así me visto o así es como me veo, para que no hubiera ilustraciones tan europeas", como en ocasiones pasadas.

Detalla, con gran aprecio a La Laguna, los acercamientos que tuvieron con él, al decirle:

"Tú eres de Coahuila, queremos que retrates la región, cómo se vive ahí, qué es lo cultural que hay allá, qué los identifica, y así se lo marcaron a varios, tengo compañeros que participaron de Oaxaca, de Chiapas… entonces, estuvo muy padre para mí eso, porque tuve la oportunidad de reflejar calles del Cerro de la Cruz, que es donde crecí, los danzantes matachines, que son parte de la identidad de La Laguna, por ahí hay una parte del mercado Alianza… y a los niños, pues realmente yo los dibujé como hay una diversidad en el país".

Reveló que el tema de la inclusión sí fue tratado, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de los niños con discapacidad, haciéndoles extensiva la petición de "añadir a niños en silla de ruedas, leyendo libros en braille… esa es la inclusión de la que yo fui partícipe y de la que nos marcaron mucho", dijo.

"Nunca nos marcaron una inclusión de tipo sexual ni nada de eso. Ni nos prohibieron nada de eso, pero no hubo ninguna duda, en las reuniones que tuvimos, nunca escuché un comentario de que hubiera un problema con eso", añadió.

En ese sentido, evitó ahondar en las controversias generadas, pues "como artista, como dibujante, como caricaturista, siento que esos son temas ya muy políticos. Se respeta lo que cada quien defiende, pero creo que eso le corresponde más a las autoridades políticas el debatirlo".

No obstante, pidió "darse la oportunidad de checar los resultados finales, pues abrirá más el debate a lo que se está viendo a cuentagotas y que no se sabe si es cierto o es mentira".

Y a quienes tocan el tema de los libros de texto de este nuevo ciclo escolar, consideró que "deberían tener la oportunidad de verlos y ya teniéndolos en las manos, pues juzgarlos", cerrando la entrevista brindada a esta casa editora con la frase que siempre, dice, ha tenido para las familias, y que consiste en que "dejen que los niños sean creativos, no los regañen tanto, dejen que los niños se ensucien con el arte".