Esta columna va con mucho cariño para Daniela López, joven lagunera que va dejando huella en su camino profesional dentro del ámbito del periodismo deportivo, en Fox internacional ha tomado una gran relevancia al ser comentarista a nivel de cancha en los juegos de la Liga MX entre ellos los locales de Santos Laguna y de la selección de los Estados Unidos, en el plano internacional en el pasado Mundial y ha marcado historia al ser la primera narradora de femenil y varonil para su cadena. La dedicatoria va más allá, con Daniela, a quien cargué en mis brazos, hay un fuerte lazo afectivo que me llevó de ser su padrino, al titulo inmerecidamente conferido de padre, va pues esta colaboración a uno de mis orgullos.

El pH (potencial de hidrógeno) es una medida que determina el grado de acidez o alcalinidad de una solución, esta se determina por el número de iones de hidrógeno dando un calificativo de acido o alcalino, cuando los iones se igualan se considera neutro. Pero no se preocupe amable lector, no hablaré de cuestiones tan temidas por muchos de bioquímica, me referiré con este término a los sentimientos que despierta nuestro Santos Laguna, para los aficionados fieles o no a la causa no existe el pH neutro hay acidez o alcalinidad, el marcador del partido contra Toluca es una clara muestra, los memes sobre la fatídica noche del jueves más que escarnio dolor y la inadmisible posibilidad de caer en casa y menos por un marcador así lo demuestran, en nuestra Comarca al Santos se le ama o no, hubo uno de esos memes que me gustó, la imagen de una persona que muestra enojo cubre de la lluvia con un paraguas al Santos quedando expuesta a ella y lo respalda con una frase "puedo estar enojado contigo, pero nunca dejaré de amarte".

Al momento de escribir esta columna está pendiente el resultado contra Puebla, espero sea favorable, que se muestre la esencia de este equipo, que sepan que se puede aceptar una derrota pero nunca el no mostrar espíritu de lucha, carácter y determinación, que las muestras de unión se dan y se reflejan en el campo y se transmiten a la tribuna, que en el campo juegan once y que el relevo es tan importante como el que inicia, que de la afición esperen el apoyo y el reclamo justo, que recuerden de qué esta hecho este club, que estén conscientes que representan el espíritu de lucha de una Comarca que los quiere, que en un partido la afición puede ser como el pH, acida o alcalina, pero nunca neutra. ¡Hasta la próxima!