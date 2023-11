PGA Tour anuncia calendario 2024 del PGA Tour Americas

El PGA TOUR anunció el calendario 2024 de PGA TOUR Americas, el cual contará con 16 torneos en ocho países, comenzando en marzo y concluyendo en septiembre con el Fortinet Cup Championship. El PGA TOUR Americas, presentado en abril de 2023, es resultado de la fusión de PGA TOUR Latinoamérica y PGA TOUR Canadá en un solo Tour.

“Estamos encantados de anunciar el calendario para la temporada inaugural del PGA TOUR Americas en 2024”, dijo la presidenta del Korn Ferry Tour, Alex Baldwin, quien además supervisa PGA TOUR Americas.

“Estamos extremadamente agradecidos por el apoyo de nuestros socios en favor de nuestros miembros, nuestros torneos y nuestras comunidades. Estoy segura de que nuestro calendario de 16 eventos preparará a nuestros miembros para el siguiente paso en sus carreras como golfistas profesionales” agregó.

Fortinet, líder mundial en soluciones y servicios de ciberseguridad, está ampliando su relación con el PGA TOUR para patrocinar la carrera de puntos para toda la temporada del PGA TOUR Americas, la cual se conocerá como la clasificación de la Fortinet Cup. Los 10 mejores jugadores de la clasificación final de la Fortinet Cup 2024 obtendrán la membresía del Korn Ferry Tour para la temporada 2025, así como su parte de un fondo de bonificación de USD $100,000 dólares, de los cuales USD $25,000 serán para el jugador número uno del Tour. Además de dicho bono, los jugadores competirán por USD $3,6 millones de dólares en premios a lo largo de los 16 eventos (con bolsas de $225,000 dólares para cada uno de los 16 eventos).

La temporada 2024 del PGA TOUR Americas comenzará del 21 al 24 de marzo con el Bupa Championship en Tulum, México, en PGA Riviera Maya. Situado anteriormente como el torneo final del PGA TOUR Latinoamérica, este pasará a ser ahora el evento inaugural de la temporada.

Tras una pausa de dos semanas, el Tour reanudará la competición con el 69º Aberto do Brasil en el Campo Olímpico de Golf en Río de Janeiro. Esta será la primera vez desde 2017 en que se realice un evento sancionado por el PGA TOUR en el campo que alcanzó notoriedad como sede de los Juegos Olímpicos en 2016. Durante las siguientes tres semanas, PGA TOUR Americas viajará hasta Santiago del Estero, Argentina, para el Termas de Río Hondo Invitational presentado por Zurich (18 al 21 de abril), el cual será seguido por el Diners Club Perú Open en Los Inkas Golf Club de Lima (25 al 28 de abril), y el KIA Open en Quito Tenis y Golf Club en Quito, Ecuador (2 al 5 de mayo).

El Inter Rapidísimo Golf Championship en Bogotá, Colombia (16 al 19 de mayo) marcará el final de los seis eventos del Swing Latino. En ese momento los jugadores en el top 60 de la clasificación de la Fortinet Cup ganarán acceso a los diez torneos del Swing Norteamericano. Adicionalmente, los jugadores en el primer y segundo lugar de la Fortinet Cup al concluir el Swing Latino ganarán la membresía condicional para el Korn Ferry Tour en 2025. Estos jugadores tendrán oportunidad de mejorar su estatus de acuerdo con su posición en la clasificación final de la temporada.

Durante el receso de cuatro semanas entre los Swings de Latinoamérica y Norteamérica, PGA TOUR Americas organizará seis Torneos de Clasificación en territorio norteamericano, brindándoles a los jugadores la oportunidad de ganar acceso a los últimos 10 eventos de la temporada. A esa altura del año, los jugadores que terminen entre los puestos 6 y 25 del ranking de PGA TOUR University 2024 obtendrán acceso al Swing Norteamericano, etapa en la cual los fields de los torneos se verán incrementados de 144 a 156 jugadores hasta llegar al Fortinet Cup Championship.

El Swing Norteamericano, que contará con nueve eventos en Canadá y uno en los Estados Unidos, dará inicio del 20 al 23 de junio con The Beachlands Victoria Open presentado por Times Colonist, en el Uplands Golf Course en Victoria, Columbia Británica, y será seguido de inmediato con un viaje al Condado de Strathcona, cerca de Edmonton, Alberta, para el ATB Classic en Northern Bear Golf Course.

Tras una semana de pausa, el PGA TOUR Americas reanudará con la edición inaugural del Explore NB Open, que se jugará del 11 al 14 de julio en Mactaquac Golf Course en Nuevo Brunswick. Esta será la primera vez que un torneo sancionado por el PGA TOUR se dispute en la provincia de Nuevo Brunswick. El Tour se trasladará luego a la provincia de Quebec, para el Quebec Open en Golf Chateau-Bromont (18 al 21 de julio), seguido por torneos consecutivos en Ontario con el Commissionaires Ottawa Open en Eagle Creek Golf Club y el Windsor Championship en Ambassador Golf Club.

La temporada continuará, tras otra semana libre, con el Elk Ridge Saskatchewan Open presentado por Brandt (15 al 18 de agosto) en Waskesiu Lake, Saskatchewan. Este será inmediatamente seguido por el CentrePort Canada Rail Park Manitoba Open en Southwood Golf & Country Club en Winnipeg (22 al 25 de agosto).

El penúltimo evento de la temporada, el CRMC Championship presentado por Gertens, se disputará en Brainerd, Minnesota, del 29 de agosto al 1 de septiembre. Al finalizar el CRMC Championship, los 120 mejores jugadores de la clasificación de la Fortinet Cup obtendrán acceso al Fortinet Cup Championship, evento que cerrará la temporada en el recientemente renovado Campo Norte del TPC Toronto. En dicha sede, los 10 mejores jugadores de la clasificación final de la Fortinet Cup asegurarán la membresía del Korn Ferry Tour para 2025.