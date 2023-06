Peso Pluma desprecia obsequio de un fan

Hassan Emilio Kabande, más conocido como Peso Pluma, suele mantenerse alejado de la polémica. Sin embargo, en esta ocasión no pudo evitar ser objeto de críticas, pues durante una presentación en vivo, generó indignación en las redes al despreciar el obsequio de un entusiasmado seguidor en pleno escenario.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa al cantante caminando sobre una tarima mientras alrededor se escuchan los gritos de la audiencia.

De repente, un fanático arrojó al escenario una caja roja de la reconocida marca Nike que contenía un par de tenis. Hassan luce atuendos deportivos a pesar del estilo musical que representa.

Inmediatamente después, el hombre emocionado decidió subir al escenario para entregar personalmente el regalo a la voz de "El Azul", pero no esperaba la reacción del cantante ante esta situación.

En un momento del video se percibe cómo el fan abre la caja, pero Peso Pluma, al verlo, simplemente choca su mano con la de él y continúa su camino como si nada hubiera ocurrido. Incluso pareció que el resto del público tampoco comprendió la reacción del famoso, ya que hubo un silencio.

Tras ello, el joven simplemente se quedó parado con la caja observando la situación.

Parece que el éxito está comenzando a afectar al intérprete de "Ella baila sola" o por lo menos eso fue lo que señalaron los usuarios en Instagram.

"Muy mal que humillen a los fanáticos y que se les suba la fama…la humildad es imposible", "Pasado de mambo está. No lo justifico, es un fanático por lo menos un abrazo dale", "¿Así o más mamila? Tsss no tiene ni un año en el Top y ya se le subió", "Yo no pagaría por ir a verlo y menos por ser tan chocante", "Pobre fanático", se leyó.

Otros criticaron la conducta del seguidor, puesto que explicaron que las personas acuden a un concierto para escuchar al artista y no para subirse al escenario.

"Es humilde y la gente tiene que entender que pagan para escucharlo cantar no para subirse al escenario con él", "La neta que mal de los fans que a fuerzas quieren subirse. Y todavía los defienden", escribieron.

Hasta este viernes, Peso Pluma no ha hablado de la situación públicamente.