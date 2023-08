Pese a temor, Ecuador elige presidente; Luisa González y Daniel Noboa se enfrentarán en segunda vuelta

Ecuador avanza a un balotaje presidencial entre la candidata de izquierda, Luisa González, respaldada por el expresidente Rafael Correa, y el millonario Daniel Noboa, la sorpresa de una jornada pacífica, pese a los temores de violencia que obligaron al gobierno a desplegar a policías y militares alrededor de los recintos electorales.

A pesar del avance del conteo de los sufragios, los resultados oficiales se anunciarán en los próximos días o semanas debido a que el Consejo Electoral debe resolver impugnaciones y revisar actas con algún tipo de novedad y que no pasaron los filtros preliminares.

Con casi el 85 por ciento del escrutinio, la candidata del partido Revolución Ciudadana, Luisa González, va a la cabeza con un 33.11 por ciento, seguida del millonario Daniel Noboa, con 23.98 por ciento.

González ya adelantó en campaña electoral que si ganaba las elecciones tendría como asesor de su gobierno al exmandatario Correa, sobre quien pesa una condena de cárcel de ocho años por un caso de corrupción que le impide volver a Ecuador.

La candidata de izquierda aseveró que un Ecuador valiente se movilizó, "rompió el miedo… y votó por una mujer". Agregó que hacía "un llamado a lo que más requiere el país, a la unidad, a dejar el odio, el odio nos trajo a desbaratar todo".

Noboa, hijo de Álvaro Noboa, empresario de un conglomerado de 126 empresas alrededor del mundo, declaró rodeado de simpatizantes exaltados por los resultados, que su objetivo no está cumplido porque no ha ganado la presidencia. El candidato más joven de los ocho postulantes no aparecía en las encuestas durante la campaña más allá del quinto lugar.