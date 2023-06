Pese a ley, se mantienen mitos sobre adopción gay

Luego de que se diera a conocer que hasta el 40 % de los coahuilenses se manifestó en desacuerdo con la adopción de matrimonios igualitarios, el organismo San Aelredo manifestó que se mantienen muchos mitos sobre este tema, situación que ha ocasionado que la ley no tenga el mismo impacto en la entidad, como en otros estados, de donde procede la mayoría los adoptantes.

De acuerdo a Noé Ruiz, presidente del organismo, a la fecha se han acompañado hasta 15 parejas en estos trámites, de los cuales 10 fueron foráneas.

Informó que este tipo de adopción es un tema delicado tanto para la legislación como la sociedad, debido a que existen muchos mitos acerca de esto.

"Se cree que los fines de la adopción son para otra cosa y propiamente para darle una familia al infante. Pero desafortunadamente en Coahuila, pocos desean adoptar, si acaso llega a haber tres o cinco son muchas parejas del mismo sexo que han adoptado en el estado", dijo.

Añadió que la mayoría de las personas que vienen a adoptar son de otros estados. "Lamentablemente la ley no ha permeado y funcionado en el estado que debería ser la prioridad, sí hubo un impacto a nivel nacional, donde hay muchas parejas que vienen y hacen su trámite con nosotros, pero es bajo esos prejuicios que se tienen", explicó.

Asimismo, señalo que esos prejuicios provocan que se niegue el derecho, así como darles una oportunidad a esos niños y niñas que viven en una casa hogar.

"Eso es lo que la sociedad no ha entendido y nos falta mucho por avanzar, por lo que en el tema de la adopción tenemos que trabajar un poco más de la mano de las autoridades, pues mientras ésta no se pronuncie, la sociedad no entenderá el fin de la adopción", dijo.

Recordó que los requisitos son iguales para todos, por lo que los padres pasan por muchos exámenes, así como un proceso muy extenso por parte de las autoridades para determinar que se dé un hogar apropiado para los menores.

Informó que desde el año 2015, se han acompañado hasta 10 parejas foráneas de varones que adoptaron ocho niños y dos niñas en el estado.

"La última adopción se dio en noviembre del año pasado, fueron unos compañeros de Tamaulipas, además en febrero de este año iniciaron proceso de adopción una pareja de Nuevo León", dijo.

Por otro lado, informó que de parejas de Coahuila, se han adoptado alrededor de cinco menores.