Persiste trámite lento en Banco del Bienestar

La lentitud, la falta de personal y sobre todo de organización, han generado malestar entre los padres de familia y alumnos de nivel medio superior que acuden al banco de Bienestar en Lerdo, para solicitar su tarjeta y así realizar el cobro de su beca.

Y es que de acuerdo con los afectados, el trámite aunque se debe realizar mediante cita, no se respeta y aunado a la falta de personal, el trámite es lento.

Según manifestaron algunos padres de familia, que permanecieron por más de cuatro horas en fila y que no pudieron llegar a ventanilla, solo son dos personas las encargadas de atender a las decenas de jóvenes que han acudido a diario.

La molestia de los presentes se hizo evidente, pues después de más de cuatro o cinco horas de espera, personal de seguridad del banco, recorrió la fila para informar que a las 4:30 de la tarde cerrarían, por lo que debían retirarse.

La molestia fue aún mayor debido a que algunos de los papás pidieron permiso en sus trabajos para poder acompañar a sus hijos, ya que para realizar la solicitud de su tarjeta, es necesario contar con su presencia. Y el presentar este martes nuevamente, no es garantía de que serán atendidos, pues la fila será numerosa, pues acudirán no solo los que no fueron atendidos sino también aquellos que fueron citados para el 14 de febrero.

Algunos más, debido a que vienen de comunidades alejadas, y el gasto que representa el trasladarse en camión para acompañar a sus hijos, quienes también pierden clase para hacer fila y no ser atendidos.

Razón por la que además de mayor coordinación piden que se contrate personal por lo menos de forma eventual para atender la alta demanda.

Y es que las largas filas se han mantenido por más de dos semanas, tiempo en el que los jóvenes beneficiados con las becas Benito Juárez, fueron llamados para acudir por su tarjeta y así facilitar su cobro. Y es que algunos de los becados, recibían su recursos a través de orden de pago, la cual debían de cobrar en las instalaciones de Bienestar, ubicadas al interior de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) en Lerdo.

En medio de las aglomeraciones, se pudieron observar a algunos adultos mayores intentando realizar el cobro de su pensión, lo cual no fue posible ante el desabasto de dinero del cajero del banco Bienestar.

Y es que sacar dinero de un cajero de otra institución bancaria, pudiera poner en riesgo la posibilidad de cobrar, "pues está el riesgo de que se la trague y para que te atiendan para reponerte el plástico sería algo tardado", dijo una de las beneficiarias.