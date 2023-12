Perro policía se reúne con su entrenador tras batalla por su custodia

Desde cachorro, Igor, un pastor alemán, convivió con el oficial Chad Hagan, quien trabajaba en el Departamento de Policía de Shaker Heigts, en Ohio. Él lo entrenó, vio a Chad comprometerse, casarse y ser padre.

A lo largo de casi seis años, Igor y Chad fueron inseparables. Hasta que, para estar más cerca de su familia, Chad cambió de sede policial, poco antes del Día de Acción de Gracias. Entonces comenzó el tormento.

Chad dijo que quería llevarse a Igor, pero la respuesta del Departamento de Policía fue negativa. Las autoridades alegaron que el perro pertenecía allí y que le quedaban aún varios años como perro policía.

Chad ofreció comprarlo y pagar 10 mil dólares por él, cuando los perros retirados son entregados a sus entrenadores generalmente por un dólar. La respuesta siguió siendo negativa.

Wayner Hudson, jefe de Chad, le ofreció quedarse otros dos años en el departamento de policía de Shaker Heights y luego ya le entregarían a Igor. Pero con una hija pequeña, Chad ansiaba estar más cerca de su familia.

"Ha estado con nosotros en nuestro primer hogar, en nuestro hogar definitivo, cuando nació nuestro bebé. Somos la única familia que conoce", dijo Danielle, esposa de Chad, de acuerdo con el Daily Mail.

El jefe Hudson explicó que no tenía la autoridad para vender a Igor y que era una "herramienta de la policía". Chad se molestó. "El K9 Igor me ha salvado la vida muchas veces. No es una herramienta. Es un amado miembro de la familia Hagan y el mejor amigo del oficial Hagan", fue su respuesta.

La lucha por Igor, el perro policía que ya está con su familia

Aunque estaba devastado, Chad decidió no renunciar e inició una campaña, incluyendo recaudación de fondos en la página GoFundMe, para recuperar a Igor. "Lo que sea que debamos hacer, lo haremos", dijo.

Las respuestas no tardaron en llegar. "Oficial Hudson, debería sentirse avergonzado. Haga lo correcto por este K9, su manejador y déjelo vivir el resto de su vida con su familia", reclamó una ciudadana.

"Igor ya sirvió a la ciudad. Es tiempo de que se retire y disfrute de su familia los años que le quedan. Es incomprensible que lo utilicen para una lucha de poderes", dijo otra usuaria.

El Departamento de Policía respondió que sólo estaba cumpliendo con las reglas pero, ante la creciente presión, tomó una decisión: modificar las leyes sobre los K9 para permitir que Igor pudiera regresar con su familia.

El oficial Hagan fue informado de que se le permitiría quedarse con Igor a cambio de un pago de 16 mil 500 dólares que permitirían adquirir un nuevo perro y entrenarlo. Gracias a GoFundMe, Chad había reunido 17 mil dólares, por lo que no dudó en aceptar.

El viernes 15 de diciembre, el oficial Hagan y su familia comunicaron la feliz noticia. "¡Nuestro Igor regresa a casa! Agradecemos a todos su apoyo, desde lo más profundo de nuestros corazones. No lo habríamos logrado sin la ayuda y el apoyo que hemos recibido".

El oficial compartió fotos del momento del reencuentro, donde se ve a Igor emocionado de ver a su manejador y jugar con él.

"Ya recibió un buen baño, una cena con bistek y todo el amor de su familia", posteó Danielle, en lo que representa el inicio de una nueva vida para Igor. También compartieron un video donde Igor va aullando de felicidad de camino a casa.