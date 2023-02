Perro localizado sin vida en Saltillo no es 'Ghost'

Luego de que trascendiera que "Ghost", el perro que falleció tras ser agredido de forma violenta por un sujeto en Saltillo, fue abandonado en una vialidad en Saltillo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tras acudir al lugar y realizar las diligencias correspondientes se determinó que éste no era el cuerpo del animal que se encuentra desparecido.

De acuerdo al fiscal, Everardo Lazo, este no ha sido localizado, pues al revisar el cuerpo que se encontró, no se trataba del perro que fue asesinado el pasado domingo cinco de febrero, por lo que no fue reconocido por la dueña.

Indicó que sigue abierta la carpeta de indagación por estos hechos y hasta el momento no ha sido ubicado el sujeto que fue señalado por los hechos.

Será hasta que se judicialice la carpeta por los hechos mencionados, que se podrá iniciar un proceso en su contra por el delito de maltrato animal.

PIDEN JUSTICIA

Fue el seis de febrero que un grupo de personas se manifestaron en las calles de Saltillo para exigir justicia, tras la muerte de un perro de nombre "Ghost" que fue agredido un día antes por un hombre en la colonia República Poniente.

Trascendió que el agresor, cuenta también con denuncias por violencia de género, pues de acuerdo a las vecinas las ha agredido de manera física y verbal.

Por otro lado, fue el martes que el sujeto huyó de su casa para no enfrentar los cargos. Tras los hechos la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC), localizó el cadáver de un perro, en las inmediaciones de la colonia República Poniente.

Hasta el día de ayer, se desconoce el paradero de los restos del can, el cual desapareció, tras los hechos.

Hallazgo

El perro que fue localizado en una vialidad de Saltillo no se trata de Ghost, informó la FGE.

*Por lo anterior, sigue abierta la carpeta de investigación.

*Hasta el momento no ha sido ubicado el sujeto que fue señalado por los hechos.

*El agresor tiene denuncias por violencia de género, pues ha agredido física y verbalmente a vecinas.