Pernoctan en IMSS para conseguir ficha

Un severo desgaste en sus rodillas provocó que en marzo de este 2023, Andrés de 57 años de edad, comenzará a usar silla de ruedas. Después de hallarse imposibilitado para procurarse mediante un trabajo, tuvo que irse desde un día antes a la clínica No.16 del Seguro Social de Torreón para tramitar su pensión provisional por dos años.

Él y su hija Yazmín, llegaron a la 1:30 de la tarde del pasado martes para formarse y alcanzar una de las 17 fichas que distribuiría personal de este hospital a partir de las 8:15 de la mañana del miércoles. A las 8:30 de la mañana empiezan a atender en ventanillas. Son habitantes de la colonia La Merced 2 y se trasladaron a la clínica en un taxi.

"Hemos venido tres veces en diferentes horarios y no alcanzamos fichas, para pensiones son 17. El domingo venimos a la 1 de la mañana y ya había mucha gente formada y el lunes nos venimos a las 8 de la noche y tampoco alcanzamos, porque ya había más de 25 personas", dijo la joven.

Esta vez, Yazmín y su padre eran los primeros de la fila. La persona que seguía detrás, llegó a las 2 de la tarde y el tercer puesto estaba ocupado por una derechohabiente que había llegado a las 4 de la tarde del 19 de septiembre.

Ya eran casi las diez de la noche del martes y Andrés estaba en su silla de ruedas, esperando en el acceso principal del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF). Se llevó una pantalonera, una playera y sudadera cómoda para poder pasar la noche, aunque a esa hora, ya manifestaba algo de dolor en sus rodillas. "Es muy pesado pero pues tiene que venir a estas horas porque si llegas más tarde ya no te atienden. Está canijo, deberían de dar más fichas para alcanzar más personas, ahorita cierro los ojos pero no me duermo, ¿para que le echo mentiras?, es que me duelen las rodillas y ya los medicamentos no me hacen", expresó el señor, de trato afable.

Como llegaron desde la 1:30 de la tarde de un día antes, Yazmín cargó con una sombrilla, una silla y una mochila con la documentación de su padre, agua embotellada, palomitas y unos tacos para cenar. Antes de irse al hospital, al señor Andrés, una sobrina le dio una bolsa de papas caseras y un refresco. "Es un desgaste mental y físico porque es quedarnos aquí toda la tarde, toda la noche, parte de la mañana, porque de aquí a que abran la ventanilla, es bien cansado pero no tenemos de otra. Y no ha visto, pero hay veces que la gente hasta se trae colchonetas y aquí de plano se duermen", comentó Yazmín entre risas.

Andrés, deberá volver el próximo 26 de octubre a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71. Tiene consulta en Traumatología y según dijo, le han dicho que le colocarán prótesis en sus rodillas.

Como Yazmín y Andrés, el martes por la noche ya había otras personas formadas a las afueras del hospital; la mayoría eran personas adultas mayores que acudieron a tramitar una pensión y otras más que se habían formado para buscar una ficha para subsidios. Entre pensiones y subsidios, la derechohabiencia informó que se entregan un total de 30 fichas.